Docentes de la Escuela Normal rechazan la nacionalización de UADER

Los educadores expresaron preocupación ante esta situación ya que "Durante años hemos venido aportando económicamente a la Caja de Jubilaciones Provinciales, creyendo que nuestra jubilación estaba asegurada y ahora todo es incierto, lo mismo que ocurre con la obra social IOSPER".

"No vemos con buen augurio esta nueva propuesta, algunos sabemos perfectamente sobre la pérdida de derechos adquiridos, las promesas incumplidas como el inexistente aumento salarial de ser una 'escuela pre-universitaria'". Además, los docentes denunciaron reducción de espacios en la institución y merma en el presupuesto, lo cual hace difícil sostener la educación de sus estudiantes.

Asimismo, reclamaron no ser reconocidos por ningún órgano estatutario de la FHAyCS, tampoco por la misma Universidad Autónoma. "No tenemos voz ni voto y todas las decisiones se toman sin nuestra mirada, aportes ni consentimiento. Esta tensión se vive desde el primer día en que se creó la UADER y la relación interinstitucional jamás ha sido de un modo articulado".

"Entendemos que haya una población a la que beneficie este traslado a la Nación por diferentes razones, pero exponemos que los intereses y el modo de funcionamiento de otra escuela es otro", expresaron.

En el documento, los educadores reconocieron que la nacionalización se dará tarde o temprano, pero pidieron la posibilidad de elegir mantener su permanencia como escuela, en lugar de imponerse otras decisiones. "¿Quiere la provincia de Entre Ríos deshacerse de la Escuela Normal? ¿No es posible volver a pertenecer al Consejo General de Educación?", cuestionaron. En esta línea, manifestaron que desean volver a compartir días de calendario y trabajo con el resto de los colegios de la provincia, un funcionamiento más ordenado y mayor lógica. "Sabemos que hay otras escuelas pre-universitarias cuyos niveles están bajo la órbita del CGE, como lo es la escuela primaria de Alberdi, por lo que solicitamos se tenga en cuenta nuestra petición", señalaron.

Por otro lado, los maestros se cuestionaron las intenciones al momento de tomar la determinación de nacionalizar la casa de estudios: "No dejamos de ver por los medios el desfile de políticos, Consejo Directivo y otras personalidades avalando la propuesta. Nos preguntamos entonces, ¿saben ellos algo que nosotros no? ¿Cómo es que hay tiempo para 'interconsultas' con partidos políticos pero no para una jornada de trabajo y discusión con el personal de la escuela? ¿Cómo tan rápidamente están de acuerdo con un proyecto que no ha sido consultado por todos quienes integran dicho espacio educativo?".

Finalmente, los docentes hicieron un llamado a los gremios de trabajadores "para que velen por el cumplimiento de sus estatutos y hagan cumplir los derechos laborales que tenemos, que nos ayuden a defender nuestro salario y jubilación, así como otras cuestiones inherentes a este cambio excepcional". También, pidieron el apoyo y solidaridad de la comunidad "en particular a quienes alguna vez transitaron estas aulas".