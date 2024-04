Docentes entrerrianos se posicionaron contra los dichos de Manuel Adorni

Embed

Docentes técnicos

En este marco, Andrés Besel, secretario General de la Asociación de Magisterio de la Enseñanza Técnica (AMET) dijo a UNO: “Las expresiones de las personas en el acto público pueden ser el motivo de críticas, lo que no se puede hacer es dejar de escuchar o de respetar aunque no estemos de acuerdo. Específicamente en las aulas, no vemos ese adoctrinamiento ni creemos que se esté adoctrinando a los alumnos y alumnas que participan en la formación de nuestras escuelas, por lo tanto las acciones del Gobierno pueden ser publicitadas con ese objetivo de marcar tendenciosamente el comportamiento de maestros y profesores en un momento donde hay conflictos específicos con el gobierno nacional, porque nos ha rebajado el Fondo Nacional de Incentivo Docente y de Conetividad un promedio del 20% a todos los trabajadores de la educación. Seguramente, como no pueden dar respuestas a esa situación planteada, quieren derivar hacia otros temas”.

Besel agregó que este tema y las paritarias serán discutidas en el congreso provincial de mañana e insistió: “Para nosotros en este momento lo más importante es que el Gobierno vuelva a disponer de los fondos para que los maestros y profesores cobren el Fonid y Conectividad. En el caso de AMET, que cumplan la Ley de Educación Técnica Profesional, está plenamente vigente y con esos fondos se financian las actividades diarias de formación de los alumnos que van a escuelas técnicas, agrotécnicas y los centros de formación profesional: todos los elementos de seguridad, los insumos para trabajar los campos, en los talleres, en los laboratorios. Eso está en la ley y el gobierno no la cumple.”

Escuelas técnicas matrícula mujeres 2.jpg

Nombró que tampoco se está garantizando el funcionamiento de las escuelas secundarias profesionales y el Profesorado en Educación Técnica: “A un grupo de alumnos que había abandonado el sistema educativo y se lo había convencido de volver a la escuela a través de un proyecto piloto de la escuela profesional secundaria, financiada con fondos nacionales, todavía tanto los docentes como los alumnos no tienen la continuidad necesaria para seguir y los docentes no cobran. También es grave la situación de las aulas talleres, que iban a lugares recónditos de la provincia para hacer cursos de educación profesional: soldadura, electricidad, sanitarismo, computación... hoy está abandonado porque no contratan”.

“Estamos preocupados por la modificación de los artículos 11 y 126 ley, pero también por lo otro, que es más importante que una coyuntura con el Gobierno. En este momento lo que importa es el desfinanciamiento de la escuela pública, porque atenta directamente contra la calidad y la Ley de Educación Técnica Profesional es general, está vigente y afecta a trabajadores y alumnos. Es prioritario, porque el vocero habla de situaciones muy puntuales y nosotros hablamos del cumplimiento de una ley por parte del Poder Ejecutivo”, afirmó.

En pie de lucha

Por su parte, Claudio Puntel, secretario de Derechos Humanos y Cultura de la Asociación Gremial del Magisterio de Entre Ríos (Agmer) expresó a UNO: “Rechazamos categóricamente no sólo la pretensión de avanzar sobre la Ley de Educación en un intento de amordazar a la comunidad educativa y a la escuela misma por parte del gobierno de Milei; sino que además repudiamos los conceptos vertidos durante el anuncio de la iniciativa por parte del vocero Adorni. El proyecto político de Milei lleva adelante varios ataques a la escuela pública, junto al desfinanciamiento, supresión de programas, desatención de las necesidades edilicias por vía del freno a la obra pública, eliminación del Fonid y Conectividad, desconvocatoria a las paritarias salariales, agrega una medida de neto corte persecutorio como es instar a delatar al docente y pretender sancionar al pensamiento crítico. Por supuesto que a ésto lo vamos a enfrentar como corresponde, por todas las vías necesarias. No podemos dejar pasar que este anuncio ocurrió en la misma semana en que militarizaron las oficinas de los organismos públicos para impedir el ingreso de los trabajadores estatales despedidos y que reprimieron en CABA a la movilización de ATE y a los trabajadores de la educación el día en que recordábamos al maestro Fuentealba en el marco de la huelga nacional”.

Agregó: “La escuela es parte fundamental de la vida social de nuestro pueblo, jamás vive aislada de lo que vivimos los argentinos. Históricamente luchamos por una educación al servicio de la transformación, con una escuela democrática que propicie el diálogo y la diversidad de ideas y pensamientos. Los pasos que dio el Estado nacional y el provincial en ese sentido, son producto de estas luchas en las que los trabajadores de la educación confluimos junto a los estudiantes y las familias de nuestras comunidades.

Docentes.jpg AGMER / La Lucha en la Calle

Tampoco se puede obviar que esto ocurre en un contexto particular también en la provincia, donde si bien hay diálogo en el marco de las reuniones paritarias, la discusión se encuentra empantanada ante la falta de propuesta salarial que signifique una recomposición”.

Puntel aseveró: “Si Milei y sus voceros necesitan hacer anuncios sobre educación, que avisen que va a convocar al diálogo paritario para que ningún docente deba vivir con salarios de pobreza, que va dejar de despilfarrar en pagos de intereses de la deuda oprobiosa y va a volcar esos fondos al presupuesto educativo, para garantizar las debidas partidas a los comedores, para reparar los edificios escolares y construir los que hacen falta, que se van a destinar los fondos necesarios a las becas en todos los niveles educativos, para garantizar que todos nuestros gurises estén en sus escuelas. Y que anuncie el restablecimiento de los programas de Memoria, la Educación Sexual Integral, la defensa de los bienes comunes. Nada de eso están haciendo mientras consumen tiempo de la cadena para amenazar a las y los docentes, eligieron un mal camino”.

Paritarias

Los docentes se encuentran en negociación paritaria con Provincia. El Ejecutivo no hizo propuesta salarial y pasaron a cuarto intermedio. Mañana definirán en sus congresos la postura a llevar a la próxima reunión, que no tiene fecha definida.