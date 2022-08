Discapacidad: acompañantes terapéuticos se movilizan tras meses sin cobrar

Profesionales de la psicopedagogía, acompañamiento terapéutico, terapia ocupacional y fonoaudiología son algunos de los adherentes a las medidas de reclamo para pedir el pago de honorarios atrasados que, en algunos casos, llegan a ser meses.

La situación de los acompañantes terapéuticos

Lucas Nicolás Barrios, presidente del Colegio de Acompañantes Terapéuticos (AT) de Entre Ríos, explicó a UNO la preocupante situación que viven los profesionales de la práctica: "Trabajamos directamente con las obras sociales, a través de los reintegros en la mayoría de los casos. Hay una demora en lo que son los pagos de tres, cuatro e incluso cinco meses por parte de la superintendencia y las obras sociales, lo que repercute en nuestros honorarios". Por otro lado, los profesionales de AT no están registrados de forma oficial en la nomenclatura de la SSS, por lo tanto utilizan esta oportunidad para visibilizar la situación con la esperanza de poder ser incluidos.

Barrios detalló a UNO que, actualmente, son 420 los matriculados en el colegio de AT "y entre el 70% y 80% son los que están afectados con la mayoría de las obras sociales". La profesión es fundamental en la vida diaria de una persona con discapacidad ya que "implica que un profesional se incluya de forma ambulatoria en distintos ámbitos cotidianos como puede ser la escuela, paseos, estar en la casa o el hospital. Tiene que ver con poder revincular a los usuarios que ven sus derechos de circulación cotidiana vulnerados y esa es la función de los AT".

Por cada matriculado en el colegio provincial, hay desde dos hasta seis pacientes por profesional y la demora en los pagos "repercute directamente en los derechos de las personas con discapacitad que son los que se quedan sin prestación. Queda denigrada nuestra profesión y la del resto de profesionales de la salud en lo que hacemos en el día a día".

A la espera de una respuesta

Con la esperanza de solucionar de la forma más rápida posible esta situación, que afecta a un gran número de pacientes en todo el país, distintos colegios de profesionales a nivel provincial se agruparon para redactar en conjunto una nota para entregar a la SSS y así pedir una respuesta a la entidad.