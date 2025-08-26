Uno Entre Rios | La Provincia | Diputados

Diputados: el proyecto de Ley de endeudamiento se trata en una comisión conjunta

26 de agosto 2025 · 11:27hs
La Cámara de Diputados de Entre Ríos sesionó este martes en el sexta sesión especial del período legislativo para tratar el proyecto que autoriza al Ejecutivo provincial a renegociar deuda y tomar nuevos créditos por hasta 500 millones de dólares. La iniciativa obtuvo el lunes media sanción en el Senado, con respaldo de parte del peronismo.

El proyecto de ley de autoría del Poder Ejecutivo declara prioritaria la restauración de la sostenibilidad de la deuda pública provincial (expediente N° 28.510). En la sesión se aprobó la moción de la diputada Gabriela Lena de girarlo a las comisiones de Hacienda, Presupuesto y Cuentas, y de Legislación General, que se reunirán en conjunto este martes, a partir de las 14, para su revisión.

El proyecto denominado de Restauración de la Sostenibilidad de la Deuda Pública Provincial obtuvo media sanción con 12 votos a favor, incluidos 4 del peronismo, y 5 en contra. Los cuatro senadores justicialistas que acompañaron fueron Nancy Miranda, Patricia Díaz, Gladys Domínguez y Juan Pablo Cosso.

Al fundamentar la iniciativa, el senador Gustavo Vergara señaló que busca refinanciar y reestructurar el actual stock de deuda, cercano a los 700 millones de dólares, cuya mayor parte proviene del crédito internacional tomado en 2017 y reestructurado en 2021.

