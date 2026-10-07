Diputados dio media sanción a la adhesión de Entre Ríos a la Ley Nacional de Fonoaudiología.

La Cámara de Diputados de Entre Ríos aprobó por unanimidad la adhesión provincial a la Ley Nacional N° 27.568 de Ejercicio Profesional de la Fonoaudiología . La iniciativa, impulsada por el diputado Juan José Bahillo, recibió media sanción durante la 15ª sesión ordinaria del 147º Período Legislativo, presidida por Gustavo Hein.

El proyecto de adhesión fue impulsado por el diputado Juan José Bahillo y obtuvo media sanción luego del dictamen favorable de la Comisión de Legislación General. El presidente de esa comisión, Marcelo López, explicó ante el recinto que la iniciativa surgió a partir de una inquietud planteada por el Colegio de Fonoaudiólogos de la Provincia de Entre Ríos (Cofer), que, de convertirse en ley, será la autoridad jurisdiccional competente en materia de matriculación, control del ejercicio profesional, aplicación del Código de Ética y régimen disciplinario.

Entre Ríos avanza con la adhesión a la Ley Nacional de Fonoaudiología

La diputada María Laura Stratta destacó la importancia de la adhesión y señaló que se trata de una medida necesaria, en línea con el camino adoptado por otras provincias, pero que contempla las particularidades del ejercicio profesional en Entre Ríos. También valoró el trabajo realizado durante las reuniones de comisión, que permitió alcanzar un dictamen consensuado y aprobado por unanimidad.

La iniciativa reconoce las incumbencias para el ejercicio profesional y establece requisitos vinculados con el consentimiento informado, la confidencialidad, la protección de datos y el cumplimiento de la normativa vigente. Además, otorga al Cofer facultades para certificar especialidades, dispone mecanismos de actuación frente al ejercicio ilegal de la profesión y la contratación irregular, y contempla la creación de un registro provincial de profesionales sancionados e inhabilitados.

Durante la sesión también tomaron estado parlamentario distintos proyectos. Entre ellos se encuentra la iniciativa del diputado Lénico Aranda para regularizar espacios públicos municipales; el proyecto de la diputada Gabriela Lena para crear el Programa Provincial de Prevención y Atención Integral de la Sífilis; la propuesta del diputado Juan Manuel Rossi destinada a promover instrumentos de conservación del capital natural; y el proyecto de la diputada Carolina Streitenberger para establecer el programa educativo provincial "Hablemos De".

Asimismo, la Cámara aprobó diversas declaraciones de Interés Legislativo relacionadas con actividades deportivas, culturales, sociales y productivas. Entre ellas se incluyeron los "XX Juegos Entrerrianos Deportivos y Culturales para Adultos Mayores", que se desarrollarán en La Paz; los carnavales de Santa Elena; el Triatlón Internacional La Paz; y el Tercer "Workshop ExpoMadera Entre Ríos: Arquitectura, Vivienda y Construcción Sostenible", que tendrá lugar en la Casa de Entre Ríos, en Buenos Aires.

También recibieron respaldo legislativo distintas iniciativas vinculadas con la participación de un estudio de danza paranaense en Mar del Plata, el aniversario de la Asociación de Descendientes de Alemanes del Volga de Gualeguaychú, la "Fiesta Provincial del Sábalo y Regionales" de Victoria, una jornada de prevención de consumos laborales en Federal y las actividades previstas en Concordia en el marco del Día Internacional de la Dislexia.

Durante el encuentro, el presidente de la Cámara de Diputados, Gustavo Hein, realizó además un homenaje institucional por el Día Mundial de la Salud Mental, que se conmemora el 10 de octubre. En ese marco, reafirmó el compromiso de la provincia con la prevención del suicidio y destacó la necesidad de abordar esta problemática de manera integral. Según señaló, en Entre Ríos se registran 20 casos cada 100 mil habitantes, una cifra que prácticamente duplica el promedio nacional.

Hein remarcó que el suicidio constituye la principal causa de muerte entre jóvenes de 14 a 34 años y destacó las medidas implementadas por el Gobierno provincial, entre ellas el Decreto N° 2130/26 de Urgencia Sanitaria en Salud Mental, el Programa Provincial de Prevención del Suicidio, la continuidad de la Línea 135, gratuita y confidencial, disponible las 24 horas, y las guías de acompañamiento docente elaboradas por el Consejo General de Educación. En su intervención, sostuvo que la prevención debe desarrollarse no solo en los ámbitos sanitarios, sino también en las escuelas, clubes y organizaciones sociales.

Los diputados Silvina Deccó, Carolina Streitenberger, Silvia Moreno y Roque Fleitas adhirieron al homenaje por el Día Mundial de la Salud Mental y destacaron el derecho a contar con una atención accesible. Por su parte, la diputada María Elena Romero se refirió al Mes Rosa para la prevención del cáncer de mama y convocó a participar de la Jornada Provincial del Cáncer de Mama, prevista para el viernes 16 en el Centro Provincial de Convenciones de Paraná y organizada por el Ministerio de Salud, a través del Instituto Provincial del Cáncer.

En el tramo final de la sesión, el diputado Enrique Cresto recordó el aniversario del nacimiento de Juan Domingo Perón, ocurrido el 8 de octubre de 1895. A su vez, Carlos Damasco rememoró las fechas de sanción y jura de la Constitución Provincial reformada, el 3 y 11 de octubre de 2008. Finalmente, la diputada Silvia Moreno recordó con respeto y dolor la trayectoria del dirigente de la Unión Cívica Radical, exsenador provincial y exintendente de San José de Feliciano, Julio "Babi" Mármol, quien falleció el lunes.