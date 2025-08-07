Difunden una plataforma pública de distribución digital de música argentina

La Dirección de Industrias Culturales y Creativas de Entre Ríos difundió los servicios de AMA, una plataforma pública de distribución digital de música argentina

Desde la Dirección de Industrias Culturales y Creativas de Entre Ríos, área de la Secretaría de Cultura, difunden los servicios de AMA. A través de este organismo, se canalizan consultas y gestiones en la provincia. Se trata de una herramienta federal, pública y gratuita impulsada por el Instituto Nacional de la Música (Inamu) destinada a que más músicos independientes puedan proyectarse en el mundo digital.

AMA es la primera agregadora digital pública de Argentina que permite a artistas distribuir su música en más de 100 plataformas de streaming y tiendas digitales del mundo, como Spotify, Apple Music, YouTube Music, Deezer y más.

Plataforma digital música AMA

AMA ofrece a los artistas entrerrianos, en este caso, subir canciones propias a plataformas globales; cobrar por las reproducciones; acceder a una guía práctica para registrar, proteger y valorizar las obras; y posicionar la música con identidad local en el mapa internacional.

Entre otras acciones, en el Encuentro Entrerriano de Música realizado en Diamante en junio, la Dirección de Industrias Culturales y Creativas de Entre Ríos impulsó distintas capacitaciones en conjunto con el Inamu, entre ellas, un primer acercamiento a AMA.

Para más información: [email protected]