Uno Entre Rios | La Provincia | plataforma

Difunden una plataforma pública de distribución digital de música argentina

La Dirección de Industrias Culturales y Creativas de Entre Ríos difundió los servicios de AMA, una plataforma pública de distribución digital de música argentina

7 de agosto 2025 · 10:36hs
La Dirección de Industrias Culturales y Creativas de Entre Ríos difundió los servicios de AMA

La Dirección de Industrias Culturales y Creativas de Entre Ríos difundió los servicios de AMA, una plataforma pública de distribución digital de música argentina

Desde la Dirección de Industrias Culturales y Creativas de Entre Ríos, área de la Secretaría de Cultura, difunden los servicios de AMA. A través de este organismo, se canalizan consultas y gestiones en la provincia. Se trata de una herramienta federal, pública y gratuita impulsada por el Instituto Nacional de la Música (Inamu) destinada a que más músicos independientes puedan proyectarse en el mundo digital.

AMA es la primera agregadora digital pública de Argentina que permite a artistas distribuir su música en más de 100 plataformas de streaming y tiendas digitales del mundo, como Spotify, Apple Music, YouTube Music, Deezer y más.

La empresa ERSA informó que pagó los salarios atrasados y se normaliza el servicio de colectivos en el área metropolitana. En Paraná UTA no levantó el paro

ERSA informó a Trabajo que abonó los salarios atrasados

Las organizaciones sociales y sindicales reclamaron la reactivación de la obra pública.

Marcha por San Cayetano: en Paraná reclamaron "Paz, Pan, Tierra, Techo y Trabajo"

Plataforma digital música AMA

AMA ofrece a los artistas entrerrianos, en este caso, subir canciones propias a plataformas globales; cobrar por las reproducciones; acceder a una guía práctica para registrar, proteger y valorizar las obras; y posicionar la música con identidad local en el mapa internacional.

Entre otras acciones, en el Encuentro Entrerriano de Música realizado en Diamante en junio, la Dirección de Industrias Culturales y Creativas de Entre Ríos impulsó distintas capacitaciones en conjunto con el Inamu, entre ellas, un primer acercamiento a AMA.

Para más información: [email protected]

plataforma música Secretaría de Cultura
Noticias relacionadas
Hasta la medianoche de este jueves se pueden incorporar nuevas fuerzas. Los postulados de Fuerza Entre Ríos.

Elecciones 2025: Fuerza Entre Ríos, el frente del PJ, FEF y PTP

El reconocido psicólogo y psiquiatra Enrique Stola, quien fue profesores de la Universidad Autónoma de Entre Ríos (Uader) envió nota al rector Luciano Filipuzzi. “Habilita una peligrosa legitimación del odio, la violencia simbólica y la negación del otro”.

Preocupación por el acuerdo entre Uader y La Libertad Avanza

parana y area metropolitana sin colectivos por paro de choferes

Paraná y área metropolitana sin colectivos por paro de choferes

Se entrenaron diplomas a trabajadores de la Municipalidad de Paranpa que concluyeron estudios secundarios.

Diplomas a trabajadores que concluyeron estudios secundarios

Ver comentarios

Lo último

Policía: se otorgarán licencias anuales obligatorias al personal

Policía: se otorgarán licencias anuales obligatorias al personal

El gualeguaychuense Martín Ojeda brilla en la MLS con números impresionantes en Orlando

El gualeguaychuense Martín Ojeda brilla en la MLS con números impresionantes en Orlando

La visión de Ulises Cavenaghi sobre las criptomonedas: Ya no es solo una herramienta de especulación

La visión de Ulises Cavenaghi sobre las criptomonedas: "Ya no es solo una herramienta de especulación"

Ultimo Momento
Policía: se otorgarán licencias anuales obligatorias al personal

Policía: se otorgarán licencias anuales obligatorias al personal

El gualeguaychuense Martín Ojeda brilla en la MLS con números impresionantes en Orlando

El gualeguaychuense Martín Ojeda brilla en la MLS con números impresionantes en Orlando

La visión de Ulises Cavenaghi sobre las criptomonedas: Ya no es solo una herramienta de especulación

La visión de Ulises Cavenaghi sobre las criptomonedas: "Ya no es solo una herramienta de especulación"

ERSA informó a Trabajo que abonó los salarios atrasados

ERSA informó a Trabajo que abonó los salarios atrasados

Marcha por San Cayetano: en Paraná reclamaron Paz, Pan, Tierra, Techo y Trabajo

Marcha por San Cayetano: en Paraná reclamaron "Paz, Pan, Tierra, Techo y Trabajo"

Policiales
Policía: se otorgarán licencias anuales obligatorias al personal

Policía: se otorgarán licencias anuales obligatorias al personal

La defensa de Julián Christe recusó al juez por supuesta parcialidad

La defensa de Julián Christe recusó al juez por supuesta parcialidad

Balacera en Villa Huesito: un hombre fue detenido con un potente revólver

Balacera en Villa Huesito: un hombre fue detenido con un potente revólver

Adolescente fue detenido con bochitas de cocaína y quedó alojado en el Copnaf

Adolescente fue detenido con "bochitas" de cocaína y quedó alojado en el Copnaf

Murió la joven suboficial de la Policía

Murió la joven suboficial de la Policía

Ovación
Matías Russo: la mejor carrera que he corrido en mi vida

Matías Russo: "la mejor carrera que he corrido en mi vida"

Ciclista quiere dejar su huella en la Liga Provincial de Mayores de básquet

Ciclista quiere dejar su huella en la Liga Provincial de Mayores de básquet

El gualeguaychuense Martín Ojeda brilla en la MLS con números impresionantes en Orlando

El gualeguaychuense Martín Ojeda brilla en la MLS con números impresionantes en Orlando

Marcos Díaz rompió el silencio y apuntó contra el DT de Colón: Es un pase de facturas

Marcos Díaz rompió el silencio y apuntó contra el DT de Colón: "Es un pase de facturas"

El Dibu Martínez fue nominado al trofeo Yashín

El Dibu Martínez fue nominado al trofeo Yashín

La provincia
ERSA informó a Trabajo que abonó los salarios atrasados

ERSA informó a Trabajo que abonó los salarios atrasados

Marcha por San Cayetano: en Paraná reclamaron Paz, Pan, Tierra, Techo y Trabajo

Marcha por San Cayetano: en Paraná reclamaron "Paz, Pan, Tierra, Techo y Trabajo"

Elecciones 2025: Fuerza Entre Ríos, el frente del PJ, FEF y PTP

Elecciones 2025: Fuerza Entre Ríos, el frente del PJ, FEF y PTP

Difunden una plataforma pública de distribución digital de música argentina

Difunden una plataforma pública de distribución digital de música argentina

Preocupación por el acuerdo entre Uader y La Libertad Avanza

Preocupación por el acuerdo entre Uader y La Libertad Avanza

Dejanos tu comentario