Día del Padre: comercios esperan buenas ventas

Muchos advierten que por ahora “la gente mira y pregunta precios”. Así lo confirmó a UNO Laura, referente de un negocio de indumentaria masculina de la Peatonal, quien señaló que el paro de colectivos ayer se notó en un menor movimiento en la zona del microcentro: “Las ventas vienen tranquilas por ahora, es como que no arrancan aún. Muchos entran a preguntar precios. En base a la experiencia de otros años, sabemos que viernes y sábado son los días que más se mueve, porque muchas veces se espera a último momento para hacer la compra del Día del Padre, por lo que vamos a abrir de corrido ambas jornadas: el sábado se atenderá de 9 a 20.30”.

Según observó, que la fecha caiga dentro de un fin de semana extra largo puede favorecer la demanda. “Esto nos beneficia, porque mucha gente viene de afuera y compra el regalito directamente acá”, indicó.

Entre las opciones por las que más están preguntando quienes se acercan al local, contó: “Tenés desde remeritas mangas largas desde 7.000 pesos en adelante, suéter a 6.990, o 13.990 tipo camperitas; hay camisas también de viyela, que las piden mucho para esta época. La gente está buscando de todo, dentro de lo más económico. Se ve mucha tarjeta y aparte porque tenemos en tres pagos sin interés y con Naranja son hasta cinco cuotas sin interés, y los clientes aprovechan estas opciones”.

Manuel Gabás, propietario de una tradicional marroquinería y regalería que funciona desde hace casi 50 años en Paraná, coincidió en que la mayoría de las personas que pasa por su local están preguntando precios y también algunas ya hicieron la compra del regalo para el Día del Padre. “Generalmente los que ya estén comprando son gente grande o que va a viajar en estos días, pero no es significativo el porcentaje del incremento de ventas. La consulta está y esperemos que se venda bien, pero las operaciones están relantizadas, no tienen el dinamismo que tenían en junio del año pasado, en un mes que suele haber un aumento en la demanda por esta fecha, si comparamos con el mes de mayo”, analizó.

También señaló: “Cuando cae el Día del Padre en un fin de semana largo no perjudica las ventas, pero sí hay un costo mayor para el propietario del comercio, porque el sábado hay que pagar doble los sueldos de los trabajadores, pero justo en esta fecha especial no podemos tener las puertas cerradas la jornada previa. Históricamente se vende mucho más el viernes, pero está la gente que trabaja entre semana por ahí no tiene tiempo de ir antes y va dejando para los últimos días y se acerca el sábado. Y si vienen turistas, mejor, porque suelen hacer compras durante ese día”.

Por lo que más preguntan quienes se acercan a su local, refirió: “Lo que más llevan son billeteras para hombres, que en marroquinería es un artículo importante cuyo precio en promedio son de 7.000 pesos algo bueno; tenés billeteras muy completas, con muy buen cuero, que están a 9.700 pesos, y hay de 5.000 de cuero descarne. También buscan bufandas, corbatas, camperas, camisas, pullovers, poleras de una marca particular. Además preguntan por portafolios, carteritas de mano, morrales, y bolsos para el club o el gimnasio. Además hay cintos que rondan los 5.000 y los 6.000 pesos, y los paraguas son otra cosa que se puede regalar y arrancan en 9.900 pesos”.

Gabás observó que para esta fecha, en que los tickets promedio superan las compras habituales y la mayoría todavía no cobra el aguinaldo sino hasta fin de mes, se paga mucho más con tarjetas de crédito, y es usual que se financie en tres cuotas sin interés.

Consultado sobre este tema, Marcelo Ruggeri, integrante de la Cámara de Comerciantes del Microcentro de Paraná y encargado de dos locales del rubro zapatería de la Peatonal, concordó en que todavía la demanda no es importante y dijo a UNO: “En el rubro nuestro lo que más eligen para el Día del Padre son las pantuflas para hombres y algunas zapatillas, pero la venta por esta fecha todavía no arrancó. El paro de colectivos se notó y supongo que recién el viernes podemos llegar a notar un mayor movimiento, al igual que suele pasar con el Día de la Madre. Pensamos que el sábado será el gran día, y se espera la mayor cantidad de ventas”.

A su vez, al igual que sus pares, reflexionó: “Cuando cae feriado un sábado, y más que es antes del Día del Padre, para los comercios de la Peatonal es un día normal. Ninguno cierra un sábado feriado, salvo si es el 1° de mayo. Y en esta oportunidad se va a trabajar de 9 a 21”.

Por otra parte, recordó que ese día se llevará adelante el evento Activá Peatonal, organizado por la Municipalidad junto al sector privado comercial y entes gastronómicos hoteleros. Se trata de una propuesta que podrán disfrutar paranaenses y turistas con motivo de los 210 años de su elevación a villa, que se cumplen el próximo 25 de junio. Ese día, de 9 a 17, los locales comerciales gastronómicos, de indumentaria, de servicios y tecnología de la Peatonal saldrán a la calle. Habrá mesas al aire libre para sentarse y disfrutar; intervenciones artísticas y espectáculos. Serán múltiples las actividades que habrá en simultáneo para que la gente se acerque, recorra y disfrute un sábado diferente mientras hace las compras del Día del Padre.

Con respecto a esta convocatoria, Marcelo Barsuglia, presidente de la Asociación Empresaria Hotelera Gastronómica de la República Argentina (AEHGP) y propietario de un tradicional restobar y pizzería de la Peatonal, precisó: “Las perspectivas son buenas de cara a este fin de semana extra largo en el que se conmemora el Día del Padre. Vamos a tener buen tiempo y Activá Peatonal va a ser una gran movida en el microcentro, con locales gastronómicos que van a poder sacar su mesa afuera, sus mostradores, va a haber DJs, sorteos y demás. Y el lunes y martes vamos a tener la ronda clasificatoria del Torneo Nacional de Chefs en la Sala Mayo, también en el marco de la propuesta turística ante los festejos por los 210 años de Paraná, en lo que será una feria de sabores”.

“Los últimos fines de semana largos han sido muy concurridos y hemos estado prácticamente con una hotelería colmada, así que esperemos que se repita. Y por Día del Padre puntualmente, el domingo la gastronomía trabaja más que un domingo habitual, no solamente en Paraná sino en todo el país. Son fechas que realmente son significativas y se junta la familia en los restaurantes de la ciudad para festejar”, aseguró.

Mayor venta en carnicerías

Además de las salidas a comer afuera, el Día del Padre mucha gente se reúne en su casa a celebrar y Emanuel Satler, productor y propietario de una reconocida carnicería de Paraná, observó: “Para esta fecha se vende mucha carne, sobre todo asado. La gente se junta a festejar en su casa y además los comedores también hacen pedidos más grandes para sus clientes que salen afuera a almorzar o cenar”.

Carne Carniceria.jpg Foto UNO/Juan Ignacio Pereira

“Cae fin de semana largo, y más allá de las temperaturas invernales, se anuncia buen tiempo y esto propicia que la gente salga más. Todavía estamos a mitad de mes y todavía hay poder adquisitivo. La gente a la carne la sigue viendo relativamente accesible en comparación con otras cosas, así que hay buen consumo y se esperan buenas ventas”, afirmó, y mencionó: “El kilo de asado de ternero está a 2.140 pesos al público; y el de novillo, que es muy buen asado, es el especial de exportación y a mí me gusta más que el de ternero, cuesta 1.590 pesos”.