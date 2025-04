Devaluación: comerciantes estiman que no habrá variaciones de precios esta semana

Si bien hasta el momento los valores se mantienen estables, referentes de varios sectores advirtieron que las empresas proveedoras ya se anticiparon incrementando los precios en marzo, previendo la devaluación, y no descartan que luego del fin de semana largo pueda haber novedades.

Devaluación "anticipada"

Al respecto, Mario Sarli, integrante del Centro de Almaceneros de Paraná y propietario de una despensa en Paraná, confirmó a UNO: “Esta semana no han llegado listas con nuevos precios, sino que las subas se aceleraron en marzo. Ahora ha venido todo normal. En ocasiones anteriores en que hubo devaluación algunas primeras marcas levantaban el pedido y después no entregaban la mercadería, pero esta vez no ha pasado eso”.

Con respecto a los incrementos del mes pasado, señaló: “Lo que más subió fue la carne; y después el aceite, que sufrió un aumento del 15%; también algunas verduras se fueron por las nubes, como las de hoja, aunque en ese caso también el factor climático generó escasez y esto repercute en los valores. Además aumentó algo la harina, pero fundamentalmente el pan subió por los incrementos de las margarinas y las grasas”.

Con respecto a la carne, un producto que contribuyó al alza de la inflación de marzo, Sarli sostuvo: “En lo que va del año ya subió un 35% seguro”.

Por otro lado, comentó que en los grupos de almaceneros de todo el país en los que se comparte información, las opiniones son similares: “Lo que se dice es que, como siempre, las grandes empresas y los grupos económicos tienen información privilegiada, sabían algo de lo que iba a pasar ahora y por eso aumentaron los productos el mes anterior, no es casualidad. Las grandes marcas de gaseosas, las cervecerías, los molinos, las empresas lácteas y en general los grandes grupos económicos ya remarcaron todo en marzo conociendo que la devaluación iba a ser un 12%, si bien no aplicaron ese porcentaje, sino que algunas subieron entre un 4% y un 8%”, sostuvo.

De cara a lo que puede ocurrir en los próximos días, analizó: “Las medidas se anunciaron el viernes a la tarde, esta es una semana corta, por la Semana Santa, así que por ahora no va a haber cambios, pero creemos que alguna novedad vamos a tener el miércoles o jueves de la otra semana, ahí veremos si esto tiene un rebote, dependiendo de cómo fluctúa el dólar, si anda más cerca de la banda alta que de la banda baja. Ahora está en el medio y puede ser que se mantenga así porque la gente no tiene plata, y porque pueden comprar divisas las personas físicas o humanas, no las empresas”.

Materiales de construcción

Por su parte, Diego Gómez, gerente comercial de la firma local Construir Material, refirió que en el sector la situación es similar: “Esta es una semana corta y hasta ahora por lo menos no nos ha llegado ninguna lista con subas abruptas. Los que venden cemento, hierro, pisos, chapa y demás, que básicamente son los formadores de precios en este rubro, todavía no han ajustado, ni siquiera se registró el aumento mensual que se viene dando en promedio, que suele ser de un 2% o 3%”.

Asimismo, precisó: “No sabemos todavía qué va a pasar, el dólar quedó flotando en el medio ahora. Hay mayoristas que ya en marzo habían subido previendo esto, incluso dos meses antes había subido el ladrillo hueco un 30% o 35%. Creo que ya sabían lo que iba a pasar, entonces fueron adelantando la suba”.

En este contexto, aseguró: “Nosotros hemos tomado la decisión de mantener ahora los precios con los productos que tenemos acopiados. Sabemos que hay algunos corralones que están vendiendo, pero recién van a hacer entregas la semana que viene con los precios ajustados. Y aunque están haciendo eso, nadie quiere subir mucho, porque en estos momentos del país nadie compra. El que está comprando hoy es aquel que ya está ejecutando una obra, pero el que está viendo todavía si la empieza, ahora no compra. Es diferente lo que pasaba años atrás, cuando había plata, había movimiento, la gente se endeudaba. En la actualidad no hay plata en el mercado”.

Rubro calzados

Ante la consulta de UNO, Marcelo Ruggeri, integrante de la Cámara de Comerciantes del Microcentro de Paraná y encargado de dos zapaterías, explicó que en ese rubro “no hubo subas anticipadas”, y refirió: “Siempre está la posibilidad de que haya aumentos, pero no en la proporción en que se registraban en la época de mayor inflación, que uno sabía que las listas venían seguido con notables variaciones de precios. Todo lo que es la moda de otoño-invierno está ya comprado, o sea que en eso no van a cambiar los precios ahora, y menos si las fábricas quieren vender, porque ya de por sí hay muy poca venta”.

Sobre este punto, acotó: “Del día 5 en adelante, cuando se supone que la gente ya cobró, se ve muy poco movimiento en los negocios. Siempre hago el mismo ejercicio de caminar por la Peatonal y mirar adentro los comercios en distintos horarios y son contados los que pueden llegar a tener clientes comprando. En general, la mayoría están vacíos o trabajan con muy poca afluencia del público”.

Vehículos y propiedades

En este contexto surge también el interrogante sobre qué va a pasar con los valores de los automóviles 0Km: hay unidades que se importan, y las que se fabrican en el país llevan autopartes de afuera, por lo que la suba del dólar oficial impactará en sus costos de producción. Al respecto, Martín Galdeano, presidente de Ford Argentina y Ford Sudamérica, adelantó: “Ford no va a cambiar ninguna condición comercial. No vamos a ajustar los precios, ni frenar facturación, ni acciones de ese tipo”, según publicó Infobae. Se espera que otras marcas anuncien una decisión similar.

En cuanto al mercado inmobiliario, se espera un primer efecto a corto plazo de enfriamiento por la incertidumbre que siempre generan los movimientos del dólar en las operaciones de compraventa. Pero una vez acomodadas las variables, tienen expectativas de que haya una aceleración y consolidación del crecimiento.