Destacaron el sistema universitario argentino: "Si se conoce, se defiende"

Actualmente existen alrededor de 3 millones de estudiantes universitarios en el país. En ese sentido, la funcionaria de la UNER planteó el desafío de "continuar trabajando en incrementar la tasa de graduación, a partir de cursadas que se adecúen a las necesidades de quienes estudian, con flexibilidad en las cargas horarias, titulaciones intermedias vinculadas al mundo del trabajo, certificaciones de competencias, repensar los sistemas de becas, entre otros".

La charla también profundizó sobre el rol de trabajadores y trabajadoras no docentes. Liana Noir y Daiana González, trabajadoras no docentes de la Universidad Técnica Nacional (UTN), explicaron la gran variedad de funciones que cumplen. "Hay un cierto desconocimiento de las tareas y eso hace que se invisibilice el trabajo. Tenemos un rol muy importante que hace posible el desarrollo de las funciones principales de las universidades como la enseñanza, la extensión y la investigación, trabajando en conjunto", acotaron.

Presupuesto universitario

Por su parte, la subsecretaria Económico Financiera, Paula Laurenzio, detalló todo el proceso que permite el financiamiento de las universidades y que se desprende de la Ley de Presupuesto que el Congreso aprueba cada año.

“La mayor parte va a sueldos, había una relación ideal de 85% para sueldos y un 15% para gastos de funcionamiento, pero la realidad de hoy es que esa relación es de un 92% para sueldos y un 8% para gastos", indicó Laurenzio y recordó que la masiva movilización universitaria del 23 abril pasado "logró que se establezca un refuerzo focalizado para gastos", aunque apuntó que las cosas "no fueron lo mismo para los salarios".

Conflicto "lejos de solucionarse"

El rector de la UNER, Andrés Sabella, manifestó que el conflicto universitario "está lejos de solucionarse", y consideró que restan resolver diversos puntos que dieron origen a las dos marchas universitarias del 2024: "La paralización de la obra pública, la problemática de las becas para estudiantes, el desmantelamiento del sistema de ciencia y tecnología, la pérdida del poder adquisitivo en más del 40% de los salarios de trabajadores docentes y no docentes, la subvaluación de los gastos de funcionamiento y la no ejecución de los programas de desarrollo de la educación superior".

"Parcialmente se le dio solución a los gastos de funcionamiento, entonces el Gobierno sostiene que ya se solucionaron todos los problemas. En vez de otorgarnos un presupuesto como corresponde, han ido emitiendo resoluciones mensuales que violan la Ley de Presupuesto y la Ley de Autonomía Universitaria", precisó.

Sabella agregó que el Gobierno nacional "diariamente cambia el eje de discusión, dice que no lo dejamos auditar pero no conforma los representantes de la Cámara de Diputados que tienen que formar parte de la Auditoría General de la Nación", y eso "no es responsabilidad de las universidades. Es mentira que las universidades no nos dejamos auditar", apuntó.