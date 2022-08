Despidos en Vea: "Estamos consternados, es un gran golpe para todos"

Los trabajadores se presentaron en la Comisaría Tercera para realizar una exposición dado que los despidos no fueron comunicados de modo formal mediante telegrama.

Unos 28 trabajadores fueron virtualmente "despedidos" este martes de supermercado Vea y muchos de ellos se enteraron de esto al llegar a las 6 de este martes al local de avenida Almafuerte de Paraná, donde no les permitieron el ingreso, aunque nunca fueron notificados mediante el telegrama legal. Hasta el momento, los trabajadores estaban con total incertidumbre, dado que la empresa debía presentar el proyecto del plan de readecuación que tenía del supermercado, pero nunca lo concretó. Tras conocer la noticia se dirigieron hasta la comisaría 3° para realizar una exposición policial, ya que hasta el momento no recibieron los telegramas correspondiente. "Son 21 años de trabajo en este lugar. Llegar a la puerta y que te digan que no estás más es algo muy doloroso", dijo a la Radio de UNO (88.7 La Red Paraná) Ariel, uno de los empleados de la lista.