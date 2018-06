Desde Paraná se suman a dar una mano en 3D: la feliz experiencia de ayudar

Atomic Lab es una organización que diseña prótesis en el país. Las entrega gratis, se imprimen en 3D y tienen una red de voluntarios que aportan su trabajo. Dos paranaenses conocieron la historia por televisión y se sumaron: compraron una máquina en China y ya produjeron cinco manos que repartieron a niños de la región. En poco tiempo, referentes de esta iniciativa visitarán la capital provincial y otras ciudades entrerrianas; convocan a quienes quieran ayudar y a quienes lo necesiten.

Matías Agüero y Nicolás Bantar trabajan en la misma empresa de sistemas y desde octubre se sumaron a Atomic Lab. Tenían ganas de ayudar con algo que no sea solo donar dinero. "Como trabajo con tecnología me interesó la impresión 3D, vi notas que hicieron sobre Atomic Lab en la televisión y lo compartí con compañeros de trabajo. Y bueno, uno de ellos se prendió", dijo Agüero por Bantar.

Entonces compraron en China, a través de Internet, una de estas impresoras. La esperaron 60 días, pero llegó desarmada. Tras lograr ponerla en pie, la hicieron funcionar. "Y nos anotamos como voluntarios", agregó.

Al momento ya entregaron cinco prótesis fabricadas –o impresas– en la capital provincial. La primera fue para una localidad de Santa Fe, otra viajó hasta Jujuy, la tercera fue recibida por un chico de Corrientes; la cuarta por un niño de Chajarí y la quinta viajó hasta Córdoba. "Ahora estamos terminando un brazo para un nene de Funes, al lado de Rosario", contó Agüero.

Cuando terminan el trabajo, desde Atomic Lab les envían una especie de etiqueta con la que mandan la mano en una caja y sin costo. "A esto lo hacemos para ayudar", agregó el joven entrerriano. En la empresa en la que trabajan los dejan tener la impresora en la misma oficina y así pueden imprimir las prótesis mientras desarrollan su labor. Esto es importante porque cada pieza lleva muchas horas.

Al momento estos jóvenes están probando con otras cosas, hicieron algún llavero, nada que parezca importante, pero siguen con la idea de ayudar y por eso tienen la posibilidad de imprimir una especie de cobertores con los símbolos de superhéroes que se utilizan para colocarlos sobre los plásticos de los sueros que se usan en los hospitales. "Cuando los tengamos vamos a ir a regalarlos. Es para que los chicos tengan el suero de Superman, por ejemplo", dijo Agüero, que fue hasta Chajarí para entregar la prótesis que realizaron. "La verdad, fue una experiencia distinta. La sonrisa de los chicos es algo impagable", remató.

Desde Atomic Lab contaron que tienen asiento en Buenos Aires, e iniciarán este mes una recorrida por el interior del país. Lo harán en una camioneta que con paneles solares tendrá conectada una impresora. Realizarán manos que entregarán en diferentes localidades y capitales.

Si bien aún no saben cuándo pasarán por Entre ríos, ya tienen marcados varios destinos, entre ellos a Paraná , donde regalarán siete prótesis de personas que ya las solicitaron y no descartan entregar otras que se sumen en estos días. Además visitarán Concordia, Concepción del Uruguay,Urdinarrain, Gualeguaychú, Santa Elena y Villa Urquiza, aunque no necesariamente en este orden.