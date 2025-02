Desde marzo se podrá visitar el refugio Parque Pericos, donde se recuperan animales silvestres

Refugio habilitado

Según contaron sus referentes, se trata del único “Centro de Rescate y Refugio de Fauna Silvestre de Entre Ríos”, habilitado bajo Resolución Nº 2316 de la Dirección de Recursos Naturales y Fiscalización del Gobierno Provincial. Marcelo Vázquez, uno de los impulsores de este espacio, detalló a UNO: “Aquí llegan ejemplares que fueron entregados por autoridades policiales tras distintos operativos realizados, tanto la Brigada de Abigeato de la Policía de Entre Ríos, como Gendarmería Nacional y Prefectura Naval Argentina. También llegan otros entregados de manera voluntaria por particulares de la provincia, familias que no pueden continuar brindándoles atención o que bien se han concientizado que estos especímenes requieren otros cuidados que ellos no pueden proporcionarles”.

Asimismo, comentó: “Esta iniciativa surgió hace ya seis años, como un proyecto familiar en el que participamos mis hijos y yo. Pudimos adquirir el predio y comenzamos. Se tramitó toda la habilitación correspondiente en la Dirección del Medio Ambiente, tuvimos este acompañamiento, ya que ellos también necesitaban un lugar de este tipo, porque no tenían dónde derivar a los animales que se rescatan en los procedimientos, e inclusive con la entrega voluntaria. O sea, somos el único lugar con la habilitación de esta Dirección que puede recibir animales silvestres en forma voluntaria, y después obviamente esto se informa a esta dependencia”.

Parque Pericos.jpg Distintos ejemplares rescatados llegan al Parque Pericos

Desde el refugio se busca por todos lo medios devolver a los animales rescatados a su entorno, y luego de una larga y ardua rehabilitación pueden volver a la naturaleza, tal como ha pasado con varios ejemplares de carpinchos, zorros, gatos monteses y casi un centenar de aves autóctonas. Pero en otros casos no siempre es posible, y al respecto Vázquez explicó: “Lamentablemente muchos de ellos no pueden ser reubicados en la naturaleza, dado que padecen de alguna lesión producto de su mal manejo, tales como heridas permanentes. En el caso de los mascotizados, tienen costumbres adquiridas en su vínculo con las personas que los tenían en cautividad, como por ejemplo no saber alimentarse en estado salvaje, lo que hace también imposible que sean liberados, al igual que pasa con especies que no son autóctonas”.

A su vez, refirió que gran parte de estos animales fueron capturados desde muy pequeños y pasaron años encerrados en espacios reducidos, perdiendo su conducta salvaje y generando vínculos con humanos, por lo que cada animal tiene su historia, y sostuvo que en Parque Pericos procuran brindarles la mejor calidad de vida posible, “saneando todas sus necesidades bajo la asistencia de un equipo de médicos veterinarios; pero al no poder devolverlos a su hogar se trabaja para proporcionarles el mejor bienestar, cosa que no es fácil, pero eso no detiene la labor que se viene realizando en pro de brindarles otra oportunidad”.

Una misión compartida

El refugio dispone de más de 60 recintos de grandes dimensiones, por lo que Parque Pericos es un verdadero lugar para preservar a los animales. Como institución, forma parte de distintos programas de reproducción de especies amenazadas, y de una red de instituciones zoológicas, tales como el Eco Parque de Buenos Aires, Temaiken o el Parque de la Biodiversidad de la ciudad de Córdoba, que conjuntamente con la Fundación Rewilding Argentina trabajan en la reproducción del guacamayo rojo y su liberación en los Esteros del Iberá. Además, forma parte de proyectos del Parque Nacional El Impenetrable con la reproducción de la tortugas yabotí; y tiene convenios firmados con el ex Zoo de Córdoba para la reproducción del cardenal amarillo, ave declarada monumento natural de la provincia, contando el refugio con seis parejas reproductoras.

Parque Pericos.jpg

Según informó Vázquez, el Parque se divide en distintas áreas. “Son grandes recintos donde las personas podrán interactuar con varias especies de aves, en su mayoría loros totalmente sociables, siendo la mayoría de ellos de origen sudamericano. Hay pequeños pericos, loros habladores y guacamayos que viven en estos vastos emplazamientos. En otro sector podrán apreciar aves de distintos continentes, como África, Asia y Oceanía, todas especies exóticas. También hay otros sectores, como el Sendero del Tero, donde lograrán realizar una caminata con un recorrido correctamente señalizado, haciendo referencia a las aves nativas que habitan el lugar; para terminar en Laguna Negra, un espacio donde los más pequeños, además de disfrutar de aves acuáticas, se sumergirán en una historia de piratas, loros y tesoros escondidos, ya que la educación debe ir acompañada siempre de un poco de entretenimiento, lo que hace más ameno el aprendizaje. Y contamos con áreas de cuarentena, recuperación y estación de cría son otras de las instalaciones del predio, todas ellas pensadas y destinadas a los ejemplares que reciben”, precisó.

Visitas que ayudan a concientizar

En las visitas que proyecta Parque Pericos se podrá conocer una variedad de animales que habitan el lugar, y al respecto Vázquez señaló: “Felinos, primates, aves rapaces, un centenar de loros y otras especies habitan el refugio, que pronto abrirá sus puertas, para que tanto niños en edad escolar, como jóvenes y adultos que aún desconocen el peligro que corren una gran cantidad de especies sobre el planeta, podrán interiorizarse del trabajo que desempeñan y servirá para concientizar a la población en general acerca de que los animales silvestres no son mascotas; debiendo cuidar entre todos sus hábitats naturales, siendo Parque Pericos un eslabón más que importante en la protección y conservación de especies, procurando que las futuras generaciones puedan seguir disfrutando de la belleza faunística de nuestra provincia y de toda la Argentina”.

Parque Pericos Refugio.jpg

“Hemos recibido primates, felinos, gatos montés, pumas, ocelotes, y muchas aves rapaces. Son animales de pequeño y mediano porte”, comentó, y subrayó: “Hay cuatro veterinarios que trabajan en el lugar y mi hijo que es estudiante de Biología también aporta sus saberes. Además, hay un encargado de mantenimiento, otro de alimentación, y ahora hay albañiles y herreros que están terminando los trabajos en el predio para poder abrir y recibir gente”.

Sobre este punto, mencionó que se cobrará un ingreso para poder seguir manteniendo el lugar, ya que hasta ahora a los gastos los afronta la familia que lleva adelante esta labor. En un principio las visitas estarán destinadas a estudiantes y comenzarán en marzo. “Hicimos una prueba piloto ya con 60 chicos de un colegio acá de Concepción del Uruguay y tuvimos un excelente resultado, así que ya en marzo abrimos a las puertas para los contingentes educativos; y a particulares lo haremos a partir de las vacaciones de invierno”.

Para hacer consultas o reservas, se puede escribir a Facebook o Instagram: Parque Pericos; o comunicarse al celular 3442-502408.