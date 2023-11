Desacuerdo en Concordia por implementación de carril único

Los comerciantes de Concordia elevaron un pedido al Concejo Deliberante a finales de la última semana para que no se implemente esta normativa del carril único. “Consenso sería escuchar a las partes y esto lamentablemente no sucede. Hemos tenido reuniones por este tema: Una fue con el director de tránsito antes de aprobar la ordenanza y luego él fue removido por lo que quedó en la nada. Y, después, fue tras la ordenanza que salió en octubre del año pasado y tenía 60 días para ser aplicada por eso no entendemos tampoco porque después de un año se intenta hacerlo”, dijo Lampazzi.

“Las propuestas que han hecho los comerciantes lamentablemente no han sido escuchadas. El primer problema que hay es que ocho líneas de colectivo transiten una misma calle en San Luis que es una calle angosta, la contaminación que generan y que ingresa en los comercios. Una de las soluciones que se planteó es desdoblar, que no vayan todas las líneas en la misma calle utilizando 25 de Mayo, como así también generar paradas. Concordia es una de las pocas ciudades donde los colectivos paran en todas las esquinas”, detalló en LT 15 Radio del Litoral.

“Otro de los problemas es el estacionamiento, que no es menor. El centro cada vez tiene menos estacionamiento por lo cual trae problemas para la venta del sector. Hay problemas para los vecinos que viven sobre San Luis que no pueden parar en la puerta de su casa y algunos comercios que comienzan a evaluar la posibilidad de trasladarse. No es que hay una oposición fuerte sino que buscamos consensos encontrando soluciones”, mencionó el referente del sector.

“Concordia es una ciudad que tiene 9 líneas de colectivo y que ocho transiten una misma calle, porque no es avenida, es algo conflictivo. El tema tránsito en Concordia no es lo único que se ha modificado y no han habido grandes inconvenientes pero en este caso lo vemos como un problema mayor y por eso lo planteamos, no es oponerse por oponerse sino observar que no es lo mismo hacer una planificación desde un mapa que desde el territorio. Esto no deja de ser un parche más. Nosotros como entidad que nuclea a los comerciantes tenemos la obligación de acompañarlos y encontrar soluciones para una situación que los preocupa”, concluyó Lampazzi.