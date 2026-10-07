Dengue: confirman dos casos sospechosos en una escuela de Concepción del Uruguay

El Nodo de Epidemiología del hospital Justo José de Urquiza informó este miércoles 7 de octubre una actualización sobre la situación epidemiológica vinculada a la comunidad educativa de la Escuela N° 4 “Benigno Teijeiro Martínez” de Concepción del Uruguay.

Según el comunicado oficial, se registraron dos casos sospechosos de dengue correspondientes a alumnos de la institución. Respecto del estado de salud, desde Epidemiología señalaron que el primer paciente se encuentra bajo atención ambulatoria y en buen estado general. El segundo alumno había requerido internación preventiva, pero ya recibió el alta médica y se encuentra en excelente estado de salud, consignó La Pirámide.

En cuanto a los estudios de laboratorio, se informó que uno de los dos casos sospechosos fue descartado oficialmente durante el martes. La muestra correspondiente al segundo caso fue derivada a la ciudad de Paraná y las autoridades sanitarias se encuentran a la espera del resultado que permita confirmar o descartar la presencia de dengue.

Realizaron tareas de bloqueo y fumigación

Ante la detección de los casos sospechosos, se puso en marcha un trabajo coordinado entre el Nodo de Epidemiología y la Municipalidad de Concepción del Uruguay. En ese marco se realizaron tareas de bloqueo epidemiológico y fumigación en la zona, con el objetivo de prevenir la propagación de la enfermedad y proteger tanto a los vecinos como a la comunidad educativa.

Desde el Hospital Justo José de Urquiza llevaron tranquilidad a las familias y solicitaron evitar la difusión de información no oficial. Asimismo, recordaron la importancia de mantener las medidas de prevención, especialmente la eliminación de posibles criaderos de mosquitos y el uso de repelente. El comunicado fue firmado por la licenciada Mirta Noemí Videla, referente de Epidemiología del hospital Justo José de Urquiza.