Dengue: en Concordia son tres los casos confirmados

El secretario de salud de Concordia, Mauro García precisó que la situación "no es para alarmarse, es para tener responsabilidad".

Respecto a cómo se detectan oficialmente los casos, el secretario de Salud explicó: “Esto no es una enfermedad respiratoria, no se hacen hisopados se hacen testeos en sangre. Hay dos tipos, el que se hace en suero y el que se hace a través del PCR que es mucho más específico. Nosotros no estamos mal, lo que tenemos que hacer es levantar la guardia porque hay mucha gente que se mueve, viaja a lugares donde hay circulación comunitaria de dengue”.

Finalmente aclaró que las muestras que se toman en la ciudad se mandan a Paraná porque “el dengue tiene cuatro serotipos y lo que queremos saber cuál de esos es el presente en los enfermos”. Además remarcó que ante la aparición de síntomas se debe evitar la automedicación y consultar con algún médico lo más inmediato posible.