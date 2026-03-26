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Impuesto Automotor 2026: desde ATER destacaron el beneficio del pago anual

La Administradora Tributaria de Entre Ríos (ATER) do precisiones sobre el Impuesto Automotor 2026. Beneficios, descuentos y formas de pago

26 de marzo 2026 · 12:57hs
El ministro de Economía

El ministro de Economía, Fabián Boleas, y el Director de la Administradora Tributaria de Entre Ríos (ATER), Jesús Korell, brindaron una conferencia de prensa para informar que ya se encuentran disponibles las boletas del Impuesto Automotor 2026.

El ministro de Economía, Fabián Boleas, y el Director de la Administradora Tributaria de Entre Ríos (ATER), Jesús Korell, brindaron una conferencia de prensa para informar que ya se encuentran disponibles las boletas del Impuesto Automotor 2026 y dar precisiones sobre su liquidación, los descuentos vigentes y por qué en algunos casos la primera cuota resulta más baja.

En ese sentido, desde la Administradora Tributaria de Entre Ríos (ATER) se informó que ya se encuentran disponibles las boletas del Impuesto Automotor 2026 y brindó precisiones para aclarar a los contribuyentes las principales dudas surgidas en torno a su liquidación, los descuentos vigentes y por qué en algunos casos la primera cuota resulta más baja.

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Desde el organismo señalaron que el esquema vigente mantiene beneficios para los contribuyentes cumplidores y aclararon algunos aspectos que generaron confusión en los últimos días.

El Ministro Economía destacó que en lo que va de la gestión los aumentos de los impuestos que se han aplicado están por debajo de la inflación interanual y resaltaron la eliminación de más de cien tasas. “Somos conscientes de la difícil situación que están atravesando los hogares y en este sentido, destacamos la conducta tributaria del contribuyente y es por eso que creemos que nuestra relación con ese contribuyente debe ser clara”, manifestó.

Por otra parte, Korell aclaró dudas sobre el Impuesto automotor. El esquema vigente mantiene beneficios para los contribuyentes cumplidores y aclaró algunos aspectos que generaron confusión en los últimos días.

En este marco, resaltó que ningún dominio tendrá un aumento de más del 30%, salvo los vehículos inscriptos este año (a los cuales no se los puede comparar con el año anterior).

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Pago anual: la opción más conveniente

ATER recordó que quienes opten por el pago único anual acceden a un 10% de descuento adicional, que se suma al 15% por buen cumplimiento fiscal, alcanzando un beneficio total de hasta el 25%. Este esquema convierte al pago anual en la alternativa más económica para el ejercicio 2026.

Por qué en algunos casos la cuota 1 es más baja

Uno de los principales motivos de consulta se vincula con diferencias en el monto de la primera cuota. Desde ATER explicaron que esto se debe a la aplicación automática de un crédito a favor para contribuyentes que abonaron en término las primeras cuotas del año 2025.

Este crédito se aplica por única vez, tanto en la cuota 1 como en el pago anual, lo que puede generar la confusión de que el pago en cuotas resulta más conveniente, aunque en términos reales no lo es.

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Actualización con tope y situaciones particulares

El organismo remarcó que para 2026 se estableció un tope de actualización del 30% para los valores del impuesto, ubicándose por debajo de la inflación.

No obstante, se aclaró que pueden registrarse variaciones superiores en casos específicos, como pérdida del beneficio por buen pagador; cambios en condiciones de exención; incorporación de vehículos 0 km; o cambio de radicación a Entre Ríos durante el 2025. En estos casos, el monto responde a situaciones particulares y no a un incremento general del impuesto.

Boleta digital y formas de pago

ATER recordó que la boleta es 100% digital, por lo que no se envía en formato papel. Quienes estén adheridos a la Boleta Digital, la reciben automáticamente en sus correos electrónicos. En tanto los adheridos al Domicilio Fiscal Electrónico (DFE), recibirán de manera automática el aviso de que la boleta está disponible en los sistemas de ATER en la web de ARCA. Pueden optar por recibir la Boleta si así lo desean.

Consulta y descarga online: la boleta se puede consultar, descargar o imprimir desde el sitio oficial de ATER, y desde la app Mi Entre Ríos.

No es necesario contar con la boleta física para abonar. Los contribuyentes pueden acercarse a abonar en las receptorías de Plus Pagos Servicios; pagar en la web de ATER directamente con el DNI del titular o el número de dominio; o en cualquier sucursal del banco BERSA con el DNI del titular del vehículo.

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Calendario de vencimientos

Los vencimientos para el pago anual o la primera cuota operan según la terminación del dominio: Dígitos 0 a 4 el 8 de abril; dígitos 5 a 9, el 9 de abril.

Beneficios vigentes

Se mantienen distintos beneficios y exenciones como descuentos para vehículos híbridos y eléctricos; beneficios para transporte público y de carga; exenciones para discapacidad y bomberos voluntarios.

Canales de atención

ATER recordó sus canales de atención en el sitio oficial de ATER, Teléfono: 0810-888-2837 (lunes a viernes, 8 a 13), Correo: [email protected] y en @aterinfo

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