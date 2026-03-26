Gobernador Mansilla: hallaron libros donados por una biblioteca en el basural

En Gobernador Mansilla hallaron en el basural los libros que donó una biblioteca escolar al municipio. El antecedente en María Grande hace 20 años.

Un episodio que genera indignación y preocupación por el patrimonio cultural salió a la luz en la localidad entrerriana de Gobernador Mansilla, donde un vecino denunció el hallazgo de una gran cantidad de libros descartados en el basural municipal. El hecho remite inevitablemente a un antecedente ocurrido dos décadas atrás en María Grande, que también involucró la destrucción de material bibliográfico.

El vecino Horacio Kulesa relató en Facebook que se encontró con la situación de manera casual y decidió documentarla. Los ejemplares, según constató, pertenecían a la Biblioteca Mariano Moreno de la Escuela N° 8 Román Deheza, lo que quedó evidenciado por los sellos en los libros.

Quema de libros Imágenes: Horacio Kulesa

“Hace unos días vi esto, y francamente me pareció tremendamente triste. En el basural de Gobernador Mansilla, Entre Ríos una parva de libros tirados como basura. Tres bolsones (de esos donde se venden materiales de construcción) llenos de libros, de todos géneros, escritores y editoriales habidas y por haber. Tristísimo encontrar libros históricos y hasta de escritores locales que ya no están entre nosotros arrojados al basural. Sé bien que los tiempos han cambiado y ya pocos se interesan en la lectura. Pero esto no deja ni dejará jamás de ser parte de nuestra historia, de nuestras raíces. Yo creo que no es un fin digno para los libros. Pude traer unos pocos a casa. Pero el resto quedó a merced de la lluvia y seguramente del fuego en pocas horas”, escribió Kulesa y compartió tres videos con las imágenes.

La publicación generó repercusiones en la comunidad. María Antonieta Boldorini difundió el caso y dio a conocer un comunicado de las autoridades de la institución educativa. Según se informó, la biblioteca dejó de funcionar dentro de la escuela y parte de los libros fueron donados al municipio, aunque por razones aún no esclarecidas terminaron en el basural. Gobernador Mansilla es actualmente administrada por el intendente Francisco José Pasinatto, del espacio Juntos.

Vecino libros Gobernador Mansilla

Un antecedente que resurge

El episodio recuerda lo ocurrido hace 20 años en María Grande, en el departamento Paraná, cuando se denunció la quema de libros antiguos en el basural municipal. En aquella oportunidad, el entonces intendente Diego Lara —exdiputado por el PJ y hoy titular del Tribunal de Cuentas de Entre Ríos— quedó en el centro de la polémica.

El 13 de octubre de 2006, el diario UNO publicó la denuncia bajo el título "Denuncian quema de libros antiguos en María Grande". Según los vecinos, la quema se produjo tras tareas de refacción en la biblioteca pública "Facundo Arce". La situación derivó en un fuerte conflicto con la comunidad, que logró rescatar al menos 400 ejemplares.

Entre los libros recuperados se encontraban obras como el Martín Fierro, además de textos de diversas disciplinas y autores contemporáneos.

Aunque el municipio defendió la decisión argumentando que los ejemplares “no cumplían función como material de lectura” por su estado, el hecho fue duramente cuestionado. El entonces subsecretario de Cultura provincial, Roberto Romani, calificó el accionar como negligente tras reunirse con vecinos que denunciaron lo ocurrido.

Hoy, el hallazgo en Gobernador Mansilla vuelve a poner en debate el valor del patrimonio bibliográfico y la responsabilidad de las instituciones en su preservación, en una provincia donde la memoria de episodios similares sigue latente.