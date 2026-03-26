Uno Entre Rios | La Provincia | Gobernador Mansilla

Gobernador Mansilla: hallaron libros donados por una biblioteca en el basural

En Gobernador Mansilla hallaron en el basural los libros que donó una biblioteca escolar al municipio. El antecedente en María Grande hace 20 años.

26 de marzo 2026 · 11:57hs
Gobernador Mansilla: hallaron libros donados por una biblioteca en el basural

Gobernador Mansilla: hallaron libros donados por una biblioteca en el basural

Un episodio que genera indignación y preocupación por el patrimonio cultural salió a la luz en la localidad entrerriana de Gobernador Mansilla, donde un vecino denunció el hallazgo de una gran cantidad de libros descartados en el basural municipal. El hecho remite inevitablemente a un antecedente ocurrido dos décadas atrás en María Grande, que también involucró la destrucción de material bibliográfico.

El vecino Horacio Kulesa relató en Facebook que se encontró con la situación de manera casual y decidió documentarla. Los ejemplares, según constató, pertenecían a la Biblioteca Mariano Moreno de la Escuela N° 8 Román Deheza, lo que quedó evidenciado por los sellos en los libros.

Salud refuerza la concientización sobre controles ginecológicos para prevenir el cáncer de cuello uterino, 

Controles ginecológicos como test de VPH y Papanicolaou (PAP) fundamentales en la prevención

El ministro de Economía, Fabián Boleas, y el Director de la Administradora Tributaria de Entre Ríos (ATER), Jesús Korell, brindaron una conferencia de prensa para informar que ya se encuentran disponibles las boletas del Impuesto Automotor 2026.

Impuesto Automotor 2026: desde ATER destacaron el beneficio del pago anual

Quema de libros

“Hace unos días vi esto, y francamente me pareció tremendamente triste. En el basural de Gobernador Mansilla, Entre Ríos una parva de libros tirados como basura. Tres bolsones (de esos donde se venden materiales de construcción) llenos de libros, de todos géneros, escritores y editoriales habidas y por haber. Tristísimo encontrar libros históricos y hasta de escritores locales que ya no están entre nosotros arrojados al basural. Sé bien que los tiempos han cambiado y ya pocos se interesan en la lectura. Pero esto no deja ni dejará jamás de ser parte de nuestra historia, de nuestras raíces. Yo creo que no es un fin digno para los libros. Pude traer unos pocos a casa. Pero el resto quedó a merced de la lluvia y seguramente del fuego en pocas horas”, escribió Kulesa y compartió tres videos con las imágenes.

LEER MÁS: Tuber Rodríguez: "No quiero que ningún libro más vaya a parar a la basura"

La publicación generó repercusiones en la comunidad. María Antonieta Boldorini difundió el caso y dio a conocer un comunicado de las autoridades de la institución educativa. Según se informó, la biblioteca dejó de funcionar dentro de la escuela y parte de los libros fueron donados al municipio, aunque por razones aún no esclarecidas terminaron en el basural. Gobernador Mansilla es actualmente administrada por el intendente Francisco José Pasinatto, del espacio Juntos.

Vecino libros Gobernador Mansilla

Un antecedente que resurge

El episodio recuerda lo ocurrido hace 20 años en María Grande, en el departamento Paraná, cuando se denunció la quema de libros antiguos en el basural municipal. En aquella oportunidad, el entonces intendente Diego Lara —exdiputado por el PJ y hoy titular del Tribunal de Cuentas de Entre Ríos— quedó en el centro de la polémica.

El 13 de octubre de 2006, el diario UNO publicó la denuncia bajo el título "Denuncian quema de libros antiguos en María Grande". Según los vecinos, la quema se produjo tras tareas de refacción en la biblioteca pública "Facundo Arce". La situación derivó en un fuerte conflicto con la comunidad, que logró rescatar al menos 400 ejemplares.

Entre los libros recuperados se encontraban obras como el Martín Fierro, además de textos de diversas disciplinas y autores contemporáneos.

Aunque el municipio defendió la decisión argumentando que los ejemplares “no cumplían función como material de lectura” por su estado, el hecho fue duramente cuestionado. El entonces subsecretario de Cultura provincial, Roberto Romani, calificó el accionar como negligente tras reunirse con vecinos que denunciaron lo ocurrido.

Hoy, el hallazgo en Gobernador Mansilla vuelve a poner en debate el valor del patrimonio bibliográfico y la responsabilidad de las instituciones en su preservación, en una provincia donde la memoria de episodios similares sigue latente.

Gobernador Mansilla Libros basural
Noticias relacionadas
Ingresó pedido de informes para saber si hay entidades vinculadas a discapacidad cuyas actividades se hayan visto alteradas por el ajuste del Gobierno nacional

Discapacidad: piden informes sobre el cierre de entidades

El beneficio alcanza a estudiantes primarios, secundarios, universitarios; y docentes dependientes del Consejo General de Educación (CGE). Pasos a seguir

Estudiantes y docentes del Área Metropolitana podrán tramitar su SUBE en Mi Entre Ríos

Nación dispuso una reestructuración del Malbrán que incluye la disolución de un centro de investigaciones nutricional y la fusión de varias dependencias.

Ajuste en el Malbrán: eliminan un centro de investigaciones y unifican dependencias

por la crisis, mas familias optan por elaborar sus huevos de pascua

Por la crisis, más familias optan por elaborar sus huevos de Pascua

Ver comentarios

Lo último

Al menos 26 muertos tras caer un micro a un río en Bangladesh

Al menos 26 muertos tras caer un micro a un río en Bangladesh

Emilia Mernes rompió el silencio: Es muy doloroso para mí y para toda mi familia. Por favor, basta

Emilia Mernes rompió el silencio: "Es muy doloroso para mí y para toda mi familia. Por favor, basta"

Controles ginecológicos como test de VPH y Papanicolaou (PAP) fundamentales en la prevención

Controles ginecológicos como test de VPH y Papanicolaou (PAP) fundamentales en la prevención

Ultimo Momento
Al menos 26 muertos tras caer un micro a un río en Bangladesh

Al menos 26 muertos tras caer un micro a un río en Bangladesh

Emilia Mernes rompió el silencio: Es muy doloroso para mí y para toda mi familia. Por favor, basta

Emilia Mernes rompió el silencio: "Es muy doloroso para mí y para toda mi familia. Por favor, basta"

Controles ginecológicos como test de VPH y Papanicolaou (PAP) fundamentales en la prevención

Controles ginecológicos como test de VPH y Papanicolaou (PAP) fundamentales en la prevención

Industria: se perdieron más de 100.000 puestos de trabajo

Industria: se perdieron más de 100.000 puestos de trabajo

Impuesto Automotor 2026: desde ATER destacaron el beneficio del pago anual

Impuesto Automotor 2026: desde ATER destacaron el beneficio del pago anual

Policiales
Recuperan en zona rural un auto denunciado como retenido indebidamente

Recuperan en zona rural un auto denunciado como retenido indebidamente

Violento asalto en Paraná: torturaron a una mujer y le robaron 8 millones de pesos

Violento asalto en Paraná: torturaron a una mujer y le robaron 8 millones de pesos

Liberaron el tránsito en Zárate-Brazo Largo luego del incendio de un camión

Liberaron el tránsito en Zárate-Brazo Largo luego del incendio de un camión

Concordia: investigan una muerte por posible caso de sobredosis

Concordia: investigan una muerte por posible caso de sobredosis

Nahir Galarza viajó a Gualeguaychú para ver a su abuela en estado delicado

Nahir Galarza viajó a Gualeguaychú para ver a su abuela en estado delicado

Ovación
Liga Argentina: Rocamora cerró la temporada con una sonrisa

Liga Argentina: Rocamora cerró la temporada con una sonrisa

Copa Túnel Subfluvial: Patronato, Belgrano y Atlético Neuquén avanzaron de Instancia

Copa Túnel Subfluvial: Patronato, Belgrano y Atlético Neuquén avanzaron de Instancia

APB: Echagüe celebró su primera victoria en el año

APB: Echagüe celebró su primera victoria en el año

Entrenadores se jerarquizarán en Paraná

Entrenadores se jerarquizarán en Paraná

Sóftbol: definieron el equipo y sueñan en grande

Sóftbol: definieron el equipo y sueñan en grande

La provincia
Controles ginecológicos como test de VPH y Papanicolaou (PAP) fundamentales en la prevención

Controles ginecológicos como test de VPH y Papanicolaou (PAP) fundamentales en la prevención

Impuesto Automotor 2026: desde ATER destacaron el beneficio del pago anual

Impuesto Automotor 2026: desde ATER destacaron el beneficio del pago anual

Gobernador Mansilla: hallaron libros donados por una biblioteca en el basural

Gobernador Mansilla: hallaron libros donados por una biblioteca en el basural

Discapacidad: piden informes sobre el cierre de entidades

Discapacidad: piden informes sobre el cierre de entidades

Estudiantes y docentes del Área Metropolitana podrán tramitar su SUBE en Mi Entre Ríos

Estudiantes y docentes del Área Metropolitana podrán tramitar su SUBE en Mi Entre Ríos

Dejanos tu comentario