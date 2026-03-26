Sóftbol: definieron el equipo y sueñan en grande

Con fuerte presencia entrerriana, el equipo nacional de sóftbol afrontará en abril en Colombia el Mundial Sub 23 con el objetivo de pelear por el podio.

Con un fuerte aporte entrerriano, la Selección Argentina Sub 23 de sóftbol Masculina ya tiene todo listo para afrontar una nueva cita internacional de alto nivel: el Mundial Sub 23, que se disputará en la ciudad de Sincelejo (Colombia) el mes que viene. Con el plantel confirmado y el calendario definido, el conjunto nacional se prepara para medirse ante las principales potencias del mundo.

El equipo estará conducido por el head coach José Guerrinieri, acompañado por un staff integrado por Mariano Montero, Gustavo Bertoli y Bruno Motroni, mientras que Luciano Benedetti será el médico del plantel y Laureano Martínez el jefe de equipo.

En cuanto a los jugadores convocados, Argentina apostará a un grupo joven pero con proyección internacional. El plantel está conformado por Bogdan Becic, Julián Reitober, Nahuel Saenz, Pedro Martínez, Luciano Biondi, Tomás Pintos, Valentín Mata, Khalil Luna, Felipe Muñoz, Matías Clara, Joel Hidrogo, Joshua Poblette, Luca Talmon, Nahuel Ferrara, Francisco Nassivera y Genaro Correa.

El equipo viene realizando un bono para solventar los costos de un viaje. Más allá que cuentan con la ayuda del Enard (Ente Nacional de Alto Rendimiento Deportivo) los montos no son suficientes para afrontar los gastos.

En el torneo el seleccionado Albiceleste integrará el Grupo A, donde deberá enfrentar a rivales de gran jerarquía como Nueva Zelanda, Japón, República Checa, Colombia y Sudáfrica.

El debut será el 25 de abril ante el combinado de Nueva Zelanda, desde las 12 en el Estadio 20 de Enero. Luego, el 26 se medirá frente a Japón (a las 19), el 27 chocará con República Checa en el Estadio Eduardo Porras (a las 15), el 28 enfrentará a Colombia (a las 22) y cerrará la fase de grupos el 29 ante Sudáfrica (a las 15), nuevamente en el Eduardo Porras.

Con un plantel renovado y el desafío de competir al más alto nivel, Argentina inicia un nuevo camino en busca de seguir consolidándose en la élite del sóftbol mundial. El objetivo será claro: crecer en cada presentación y dejar al país lo más alto posible en el escenario internacional.

La palabra del entrenador del equipo nacional de sóftbol

El entrenador principal, José Alberto Guerrinieri, habló con UNO y dijo: “El torneo comienza el 25 de abril hasta el 3 de mayo en Cincelejo, Colombia. Como preparación estuvimos participando en un torneo importante el fin de semana en Paraná. Nosotros presentamos un equipo Sub 23, con chicos que forman parte del grupo grande del equipo. Y hubo muchos muchachos que estaban jugando en otros equipos. Entonces el objetivo de este torneo era verlos a todos jugando, que tengan rodaje, competir a un muy buen nivel porque vinieron equipos de afuera con jugadores internacionales. Entonces nos hizo muy bien para la preparación”.

Luego agregó: “El primer torneo mundial de la categoría fue en 2023 que se hizo acá en Paraná. Estuve también como coach. El equipo salió tercero a nivel mundial, logrando la medalla de bronce. Y anteriormente habíamos jugado el torneo Panamericano en Venezuela, que salimos campeones. Ahora se vuelve a hacer la segunda edición para clasificar al mundial. Nosotros competimos en el torneo panamericano en La Pampa. Eso fue en septiembre del año pasado. Y compartimos el primer puesto con México. Se compartió porque hubo lluvia y se tuvo que cancelar la final”.

“Fue el segundo Panamericano que se ha hecho en la historia de menores de 23 años, y ahora toca el mundial. Es el segundo en esta categoría, que no es un equipo Juvenil, pero tampoco es un equipo Mayor. Es una transición que me parece muy acertada”, comentó.

Sobre la experiencia y apuesta del plantel. El equipo cuenta con tres jugadores que están en la Selección Mayor, sobre eso el entrenador paranaense dijo: “Khalil Luna, Nahuel Saenz y Luciano Biondi. Son chicos que ya tienen sus bases. Biondi fue el que definió el torneo que tuvimos el fin de semana. Es un chico que tiene mucho rodaje en Primera División. Es una suerte tenerlos todavía en el equipo Sub 23. Son nuestros estandarte. Quienes tienen la experiencia de haber transitado procesos anteriores, entonces significa que la rueda está girando. Vienen chicos de los procesos anteriores sumándose ahora a la categoría Sub 23. Ese es nuestro trabajo en sí”.

Desde la gente del sóftbol y del equipo vienen realizando un bono para ayudar un poco en solventar los gastos que se tienen para representar al país, un deporte amateur y sobre eso Guerrinieri comentó: “Nosotros estamos haciendo distintas actividades para recaudar dinero para todos los gastos que se originan en estas competencias. Uno de estos es un bono contribución, en donde se pagan dos cuotas de 15 mil pesos. Y el premio mayor es un voucher por un dinero, 1.500 dólares, en una empresa de turismo de acá de Paraná, que es Leiva, que apoya la causa. Y después los otros premios son el indumentaria oficial del equipo”, agregó.

Sobre a que apuntan en el torneo de Colombia, José Beto Guerrinieri manifestó: “Nosotros estamos siempre para competir, siempre para dar pelea contra cualquier equipo nos preparamos un montón. Y aspiramos en cada competencia que vamos a estar en el podio. Si bien es algo incierto, porque no pasó, pero nuestro objetivo es siempre estar allá arriba. Pelear un lugar en el podio”.

Lo del Bono

El bono se nombró como Rumbo al Mundial y tiene un costo de 30 mil pesos en dos cuotas. Se sortea 15 de abril por la Lotería Nacional Nocturna. El Nombre del titular: Mariano Alberto Montero - Cuil: 20315213984 - N° de cuenta: CA $ 26503908259664 - Alias: arg.softbol.u23 - CBU: 0110390630039082596647. Todo es para solventar los gastos. Algunos jugadores y cuerpo técnico tienen que poner plata de sus bolsillos para poder viajar. En este caso cada uno estarán poniendo unos 300 dólares para estar representando al país. En este caso por eso se realiza la rifa o bono de contribución. Todo un esfuerzo de muchos.