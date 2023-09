Definen acciones ante la posible crecida del río Uruguay

En Concordia se reunió Defensa Civil para delinear acciones. Piden a vecinos no arrojar residuos en desagües pluviales. Estudian el escenario meteorológico.

Represa Salto Grande.jpg

“Lo que se le va a pedir a los vecinos es que tengan cuidado sin tirar basura en los pluviales naturales que tiene la ciudad que son muchos. El trabajo es de muchos días a veces para solucionar los temas de los desagües”, dijo el funcionario sobre una de las principales medidas de prevención que tiene que ver con el arroje de basura.

Respecto a la existencia de gente viviendo por debajo de la cota recomendada para evitar una posible inundación, Santana aclaró que tras la última gran crecida del río se ha trabajado mucho en mudar a la población de esa zona pero que existe gente que aún puede estar viviendo. “La gran mayoría se ha trasladado, se ha tenido mucho cuidado con el control de que no vuelvan al mismo lugar pero eso no quiere decir que no haya gente que este instalada en lugares inundables. De todas maneras, si el rio crece en medidas poco frecuentes habrá gente que se inunde”, afirmó.

Ante cualquier situación, el funcionario señaló que “Defensa Civil se maneja con el 103, cualquier emergencia a ese numero y luego se derivará”.

Finalmente hizo mención a los trabajos de limpieza en la ciudad que se hacen los cuales son en cantidad pero que se complican muchas veces debido al poco respeto que hay, por ejemplo, en los horarios de recolección de residuos los cuales tienen un cronograma diario de recorrido por los barrios.

puerto de salto.jpg Por las lluvias el caudal del río Uruguay se podría incrementar en el puerto de Concordia. Gentileza El Entre Ríos.

Proyecciones

Se emitió un nuevo parte desde el Área de Hidrología de la Comisión Técnica Mixta de Salto Grande, que tendrá vigencia en principio hasta las 15 de este sábado.

En primer lugar, precisan que este viernes el nivel del embalse, aguas arriba de la represa hidroeléctrica de Salto Grande, era de 31,93 metros, con un aporte en las últimas 24 horas de 13.828 metros cúbicos por segundo.

La estimación de los especialistas de Salto Grande es que el nivel del embalse tenderá a los 33 metros, con un caudal que se presume variará entre 13 mil y 15 mil metros cúbicos por segundo.

Respecto a las cotas esperables para las dos ciudades más inmediatamente ubicadas al sur del complejo binacional, se precisó que en el puerto de la uruguaya Salto las cotas máximas y mínimas serán de 10 metros y de 8,50, respectivamente. En tanto, en puerto de la entrerriana Concordia, el nivel oscilará entre un mínimo de 8,30 metros y un máximo de 9,80.