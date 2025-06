Damián Arévalo y la interna del peronismo: "No demos más vergüenza"

La crítica de Damián Arévalo

Y citó: “Entre dos posibles soluciones, debe ser preferida aquella que mejor se adecue al principio de participación –rector en materia electoral–, y en caso de duda el intérprete debe inclinarse por la solución más compatible con el ejercicio de los derechos. Cualquier exégesis hecha por los juzgadores, debe privilegiar el servicio de participación de la gente ante la trascendencia de un proceso electoral cuya dinámica le da vigencia efectiva a los artículos 1, 22, 33, 37, 46 y 81 de la Constitución Nacional”.

Al respecto, Arévalo destacó: “Mucho palabrería, cuando todos sabían que no se quiere internas. Era cuestión de tiempo. Somos peronistas, dejen participar. A nosotros sí nos votó la gente, varias veces. No obliguen a que salgamos por afuera. Sería peor. No le tengan miedo al voto de la gente. No seamos más de lo mismo. No demos más vergüenza. El partido es más grande que todos nosotros juntos”.

La resolución de la Junta Electoral

A través de la resolución Nº 8, la Junta Electoral del Partido Justicialista rechazó las precandidaturas presentadas por cuatro listas que se presentaron para competir en las internas justicialistas, por lo que solo quedó en pie la que integran Adán Bahl y Guillermo Michel. Las elecciones internas están pautadas para el 6 de julio.

Tras un exhaustivo análisis de los requisitos legales y partidistas, la Junta decidió rechazar cuatro de las cinco listas presentadas, aceptando únicamente la postulación de “Desafío Peronista”, que encabezan Bahl y Michel. La resolución se fundamenta en el incumplimiento de diversos requisitos establecidos en la Carta Orgánica del PJ de Entre Ríos, el Reglamento Electoral del partido para las Elecciones Internas del 6 de julio de 2025, la Constitución Nacional, la Ley Orgánica de los Partidos Políticos, el Código Electoral Nacional y la Ley N° 27.412 de Paridad de Género.

Guillermo Michel y Adán Bahl.jpg Guillermo Michel es precandidato para ser diputado nacional y Adán Bahl para senador por "Desafío Peronista".

En un tramo de la resolución, la Junta Electoral destacó que “los avales no constituye meras formalidades, sino que responden a criterios de legitimidad democrática y territorialidad, con el objetivo de garantizar que las listas cuenten con un respaldo real, representativo y federal, evitando la fragmentación del proceso interno y asegurando que las candidaturas reflejan un consenso mínimo transversal en el conjunto del movimiento justicialista entrerriano”, indicó APF.

Los detalles de la resolución

La Junta Electoral brindó precisiones en relación a las irregularidades de las listas:

Lista 1 “Agrupación Evita”: en este caso, la lista referida respecto a los requisitos formales que podrían subsanarse, presenta varias irregularidades. Pero, sin perjuicio de ellos y respecto a los requisitos de admisibilidad, la lista no cuenta con la cantidad de avales suficientes totales (5% del padrón de afiliados).

Lista 2 “Desafío Peronista”: respecto a esta lista, corresponde mencionar que según surge de la presentación realizada por los apoderados, presentan avales de DOCE (12) departamentos, manifestando que llegan al 10% requerido por la carta orgánica, en NUEVE (9) departamentos. Pero, sin perjuicio de ello y luego de un análisis exhaustivo de control de avales, corresponde mencionar que DOS (2) de los NUEVE (9) departamentos, no cuenta con el 10% requerido por la carta orgánica.

Lista 7 “Por una Entre Ríos Potencia”: en este caso, la lista mencionada respecto a los requisitos formales que podrían subsanarse, presenta varias irregularidades. Pero, sin perjuicio de ellos y respecto a los requisitos de admisibilidad, NO llega al 10% de SIETE (7) departamentos, siendo que solo presentó el 10% de CUATRO (4) departamentos.

Lista 10 “PAR” Peronismo Amplio Renovador: respecto a esta lista, corresponde mencionar que, según surge de la presentación realizada por los apoderados, se presentaron avales de DIEZ (10) departamentos, manifestando que cumplen el requisito del 10% en SIETE (7) departamentos, constatando esta junta que dicho requisito se cumplimenta en solo CINCO (5) departamentos.

Lista 177 “Tres Banderas”: respecto a los requisitos formales que podrían subsanarse, presenta varias irregularidades. Pero, sin perjuicio de ellos y respecto a los requisitos de admisibilidad, NO llega al 5% de avales del total del padrón de afiliados, ni cumple con el 10% de SIETE (7) departamentos.