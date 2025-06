Cumpleaños de Paraná: esta es la agenda del miércoles

Monumento Urquiza.jpg

Gran cierre

El gran cierre de los festejos será con el Festival de la Ciudad en el Monumento al Gral. J. J. de Urquiza el domingo 29 de junio desde las 11 de la mañana. Habrá emprendedores, patio gastronómico y la presentación de artistas locales: Sofia Drei, Juan Manuel Bilat, Factor Fun, Jam de Jazz, Pont a Bailar, Gildas Bailanta y muchas intervenciones a lo largo del predio con Play Flow Performer, Cartoncito, DJ Pachi, elenco del Festival Entrerriano de Circo, SUMAR Laboratorio de Danza y Estudio Mariana Retamar.

FDD Fiesta de disfraces Puerto Nuevo Costanera 1 (2).jpg

La agenda para este miércoles 25

8 horas Izamiento del Pabellón Nacional en conmemoración del 212º Aniversario de Elevación a Villa de la Ciudad de Paraná. Plaza 1° de Mayo.

8 a 12 y de 15 a 19 horas. ¡Vení al Museo! Museo de la Ciudad César Blás Pérez Colman (Buenos Aires 226). Entrada libre y gratuita

9 a 12.30 horas. Feria en tu Barrio. Especial Cumpleaños de la Ciudad. Barrio 33 Orientales

10 horas. Visita guiada especial Aniversario de la ciudad. Teatro Municipal 3 de Febrero (25 de Junio 60)

10 horas. Lanzamiento de la Segunda temporada de podcast “Caminemos por Paraná”. Episodio 1: Estación de Trenes. Programa de radio especial Día de la Ciudad

Bus turistico.jpg Foto: Municipalidad de Paraná

10:00 Hs. Recorridos para “Descubrir Paraná”. En el marco de los Festejos del Día de la Ciudad te invitamos a “Descubrir Paraná”. Mediante diferentes Circuitos Pedestres acompañados por Guías para que te sumerjas en la historia y contemples lugares emblemáticos de la Capital de la Provincia, como así también curiosidades que te sorprenderán.- Vos elegí el tuyo! * Plaza 1º de Mayo y sus Edificios Históricos: Catedral Metropolitana; Ex Senado de la Confederación; Solar Ex Residencia Presidencial, Palacio Municipal; Escuela Normal, etc. // Punto de encuentro – Plaza 1º de Mayo – Monumento San Martín

10:30 horas. Rayuela. Se presenta “Las Ocurrencias de la Betty” en escuelas de nivel primario

14:00 Hs. Plantamos futuro - Plan de arbolado- Plantación de 212 ejemplares en Paseo Ituzaingó. Ituzaingó entre Florencio Sánchez y Selva de Montiel

15:00 Hs. Paraná Bus Turístico

Podrás disfrutar de un recorrido a cielo abierto que te permitirá conocer de una forma diferente los puntos emblemáticos de la ciudad como el Parque Urquiza, Cuesta de “Los Vascos”, Monumento a Urquiza, Plaza Alvear, Centro Cívico Provincial, Patito Sirirí, Rosedal, Puerto Nuevo, Complejo del Túnel Subfluvial, Complejo Playas del Thompson con la historia del tradicional Barrio de Puerto Sánchez. Acompañado por Guías Turísticos.- Cupos Limitados por orden de llegada.-Desde Catedral

Monumento a San Pedro1.jpg

16:00 Hs. Recorridos para “Descubrir Paraná”. En el marco de los Festejos del Día de la Ciudad te invitamos a “Descubrir Paraná”. Mediante diferentes Circuitos Pedestres acompañados por Guías para que te sumerjas en la historia y contemples lugares emblemáticos de la Capital de la Provincia, como así también curiosidades que te sorprenderán.- Vos elegí el tuyo! * Plaza Alvear – Plaza Mansilla y sus Edificios Históricos: Iglesia San Miguel, Capilla Norte, Museos, Centro Cívico Provincial – Plaza Mansilla.// Plaza Alvear – Fuente central

19:00 Hs. Tardecita de Libros & Vinos. Fotografías, libros de arte y degustación de vinos. Shopping “Paso Del Paraná” – Reservas: 3434041948 Actividad: Libre y Gratuita, solo hay que hacer - Lugares Limitados

20 a 24 horas. Paraná Ama las pastas. Una noche para compartir sabores, salir con amigos o familia, y disfrutar de todo lo que nuestra gastronomía tiene para ofrecer. Platos seleccionados con 50% de descuento en locales gastronómicos adheridos. Solo para consumir en el lugar. Se podrá abonar con diferentes medios de pago.

20:30 horas. Concierto de Orquestas. La Universidad celebra Paraná. Se presentan la Orquesta de Cámara FHAYCS y Orquesta Escuela de Tango UADER. Actividad libre y gratuita -por orden de llegada, sin retiro de entradas previo- Teatro Municipal 3 de Febrero (25 de Junio 60)

20:30 Hs. Cine “Club Musidora”. Saltimbanquis - Feliciano 546.

21:00 Hs. Noche de Música. Se presentará: “Ale Vitas” Las Piedras - Córdoba 453.