CUD sin vencimiento: medida con adhesiones y resistencias

No obstante, aclara que el Estado tomará contacto con “la persona con discapacidad para acompañarla y mantener sus datos actualizados, cuestión clave para asegurar el acceso a derechos, prestaciones y servicios derivados de la certificación, como así también para mantener los registros actualizados que sirven para diseñar y ejecutar eficientemente políticas públicas para las personas con discapacidad”.

“Las instancias de acompañamiento y actualización se efectivizarán con una periodicidad entre los 5 y 15 años, en todos los casos, contados desde la certificación inicial o de la instancia de actualización correspondiente, mediante un contacto y acercamiento fehaciente por parte del Estado, a través de los canales y vías de comunicación existentes y de los que se implementen en el marco de la innovación tecnológica planificada a tal efecto”, señala el organismo.

El CUD ya no tendrá fecha de vencimiento.jpg El CUD ya no tendrá fecha de vencimiento

Hasta la entrada en vigencia de esta normativa, una persona que accedió a un CUD debía revalidarlo en el plazo especificado en el mismo, inclusive en casos de discapacidad permanente. La fecha de vencimiento era establecida por la Junta Médica Interdisciplinaria, que no se extendía por más de 10 años en el caso de personas adultas.

Ahora, la medida despertó adhesiones y resistencias. Quienes están a favor, advierten que esto evita un proceso burocrático que muchas veces genera una situación engorrosa. Al respecto, Fátima Heinze, presidente de la Asociación Alguien como Yo FQ, señaló a UNO: “Con respecto al CUD, que se va a expedir sin vencimiento, creo que es un paso fundamental hacia los procesos de certificación de una manera que simplifica y desburocratiza un mayor acceso a los derechos, con mejor presencia del Estado y con el acompañamiento permanente que necesitan las personas con discapacidad y sus familias”.

Heinze, quien es paciente trasplantada, opinó: “El no tener que estar atravesando la evaluación de una junta médica, que es una instancia que también afecta al paciente en la parte psicológica y en su ánimo, me parece que es un paso primordial que debe darse. Y con el tema del CUD por fibrosis quística, ya por ley se tiene que disponer, por la sola certificación médica que indica que padecés esta enfermad, y así evitar también las juntas médicas, porque es una enfermedad crónica que hasta el momento no tiene cura y que la discapacidad es visceral. Junto con otras medidas que se han tomado, me parece que es un paso clave para facilitarles a los pacientes el acceso al CUD”.

Gabriela Bruno, subdirectora de Accesibilidad y Derechos de las Personas con Discapacidad de la Municipalidad de Santa Fe, manifestó su rechazo a la resolución y sostuvo: “Al no tener fecha de vencimiento, incurre como un retroceso en lo que hace al paradigma social de la discapacidad por el cual venimos trabajando. Al quedarse parado en el diagnóstico implica volver al modelo médico y quedarnos en la cuestión física”.

“Me preocupa lo que pasará con esa persona que se queda conforme con su certificado y vive lejos de un centro urbano. Queda desprendida del sistema, por eso habría que haber trabajado sobre ellos, para una gestión más fácil, y no el hecho de eliminar la certificación”, añadió la funcionaria, quien tiene una discapacidad motriz.

certificado único de discapacidad.jpg El Iprodi precisó cuáles son los requisitos necesarios para acceder al beneficio.

Raúl Ricardo López tiene una discapacidad visual. Es presidente de la Delegación Paraná del Sindicato Único de Discapacidad de la República Argentina y forma parte del proyecto IgualAR de Radio Nacional. Ante la consulta de UNO, explicó: “Previo a la medida que establece que el CUD no tenga más una fecha de vencimiento, hubo una movida de personas con discapacidad, y sobre todo de padres de personas con discapacidad, porque cada tanto tenían que hacer la validación o revalidación del certificado. Se trata en su mayoría de casos en lo que los diagnósticos son permanentes y no se modifican. Pero hay otros que sí y que es necesario contemplarlos. Por ejemplo, el caso de alguien que tuvo un accidente que le puede causar una discapacidad temporaria, ya sea motora o de otra índole, y eso sí precisa una validación. Por eso hoy hay voces a favor o en contra”.

A su vez, recordó: “Hasta ahora las personas que tenemos diagnósticos que son por siempre no necesitamos ir cada tanto. Yo a mi última renovación la hice en noviembre del año pasado y en mi caso el vencimiento era cada 10 años. A mí no me afecta mucho, pero por ejemplo si alguien necesita viajar para hacer un tratamiento afuera de su ciudad por un tiempo y justo lo agarra lejos el vencimiento del certificado, tiene que ver cómo hace para tramitar la validación, y es un tema que podría evitarse cuando hay diagnósticos que no cambian”.

Una cuestión que históricamente generaba quejas era que a quien debía sacar su CUD o revalidarlo le daban un turno para varios meses después. Pero López aclaró que eso ya no ocurre: “Como mucho son tres meses y eso se logró porque se dispuso que haya Juntas Evaluadoras Interdisciplinarias en varias localidades de Entre Ríos y desde entonces ya no se concentran tantos turnos en Paraná. Eso significa que no haya tanta gente que tenga que venir hasta acá”, destacó.

Otro tema en el que hizo hincapié es en que el CUD digital, al que se accede a través de la aplicación Mi Argentina, tiene la misma validez que el certificado impreso que extienden los organismos correspondientes, y afirmó: “El CUD es para nosotros como un acompañante del DNI. Está el certificado digital y hoy por hoy no es necesario presentar el papel. Si a uno se lo exigen impreso, lo puede imprimir desde la aplicación”.

Fernanda Carmona tiene una discapacidad motriz y en algún momento integró el Observatorio de las Personas con Discapacidad de Entre Ríos. Según contó a UNO, ayer recibió varios mensajes con gente que está de acuerdo y otra en desacuerdo con la medida. “Es un tema controversial. En algún momento yo dije ´qué bueno si esto sucede, por el tema de ir a las juntas médicas, los tiempos que lleva´, porque los trámites y las cosas que solicitan es todo un tema, es bastante engorroso y demás eso. Tiene que ver más con el tema de lo burocrático que tenemos que atravesar personas con discapacidad. Pero a la vez creo que era una herramienta para chequear la situación de las personas que tienen un CUD en caso de una discapacidad temporaria, para que no sigan usando el tema de la discapacidad para acceder a beneficios si ya no lo necesitan porque solucionaron su situación con un tratamiento médico, por ejemplo”.

“Está bien verificar estas situaciones, pero que se haga un buen control, con asistentes sociales que estén preparados”, dijo a modo de conclusión.