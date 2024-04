Cuatro de cada 10 embarcaciones privadas no están declaradas

El 41% de las embarcaciones relevadas por ATER en guarderías de Paraná, Concordia, Concepción y Gualeguaychú no están inscriptas para no pagar impuestos.

"La decisión del gobernador Rogelio Frigerio es que, por un lado, ATER se acerque a los ciudadanos con más servicios, con soluciones efectivas y facilidades. Y, por otro, que despliegue una mejor capacidad de respuesta frente al flagelo de la evasión, más aún en el complejo escenario económico", contextualizó el director ejecutivo, Jesús Korell.

Evasión de ricos

"Cuando hablamos de irregularidad hablamos de evasión. Es decir, de personas con probada capacidad contributiva que se arrogan el derecho de estar por encima de la ley y eligen no inscribir sus naves para no pagar el tributo. Y con eso no vamos a ser flexibles" advirtió el funcionario.

El dato surge del relevamiento en ocho de las 57 guarderías náuticas inscriptas en la provincia. La muestra arroja niveles de informalidad importantes: de un total de 1.360 naves relevadas, el 41 por ciento tenía irregularidades en materia de inscripción.

Además, un gran porcentaje de las guarderías náuticas no estaba al día con sus obligaciones formales, en tanto son agentes informativos de las naves que guardan.

"Estos resultados nos comprometen a seguir trabajando en el resto de las guarderías del territorio provincial, combatiendo las prácticas evasivas y ampliando la base tributaria incorporando a los contribuyentes que no estaban en el sistema", destacó al respecto Korell.