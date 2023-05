Crisis del campo: caen las ventas de maquinarias agrícolas

A nivel local, las pymes abocadas a la venta de maquinaria agrícola confirman que “las ventas están paradas”. Algo similar ocurre con la comercialización de repuestos. José De Biasi, de Entre Ríos Maquinarias Agrícolas, comentó a UNO: “La situación del campo por supuesto se ve reflejada en las ventas, que han caído muchísimo. Algo de repuestos se vende, pero también ha mermado mucho, ya que la gente de campo está tirando con lo que tiene. Está muy complicado el tema, por lo menos en mi rubro”.

Con respecto a la posibilidad de financiar en el sector, sostuvo: “Como no se vende, no puedo decir algo preciso al respecto. Pero si viene alguien a comprarme, trato en lo posible que en la negociación sean plazos no muy largos, de 30, 60 o 90 días”.

“Todas las listas de precios aumentaron este mes entre el 10% y el 12%. A pesar de este panorama, algo se mueve, y lo poco que se vende es porque siempre en el sector agrícola tiene que comprar algo, porque sino la plata se va. Y en definitiva, el campo tiene que seguir trabajando”, añadió el comerciante, quien mencionó que hace más de 30 años que trabaja en el rubro.

En cuanto a las perspectivas para el mediano y largo plazo, analizó: “Hay que esperar que el clima más o menos se comporte, así el sector agropecuario no sufre tanto, porque es el que pone la plata en la tierra y después si no cosecha no le queda nada. Es quien pierde y por ahí la gente a esto no lo ve. Y cuando le va todo mal, sufrimos todos, los que vendemos maquinarias agrícolas, y los fabricantes, que están pasando por una situación tremenda porque tienen muchos empleados y no puede despedirlos ante esta caída en la demanda, porque sino después esto mejora y no consiguen trabajadores capacitados”.

“Es muy complicado todo esto y estimo que la mejora en las cosechas recién a partir del año se va a ver en el sector. Ahora es muy poco el maíz de segunda y la gente lo compra para los animales que no tiene; la soja que se está cosechando no sirve para nada; y con el trigo más a fin de año se van a poder evaluar los resultados”, opinó el vendedor.

Por su parte Ariel, quien atiende en Kunzi Máquinas Agrícolas, en Paraná, refirió: “Por el tema de la gran sequía claramente bajó el volumen de ventas. Hoy en día estamos frente a una gran incertidumbre, pero el productor agropecuario tiene que seguir, no puede parar, y trata de arreglar lo que necesita y no compra máquinas nuevas. Estoy en el área de repuestos y en este sector se ve lo mismo: a la máquina tal vez le tienen que cambiar todas las cubiertas, las cuchillas, pero si no es indispensable, en esta oportunidad el productor va tratar de tirar una campaña más”.

A su vez, se refirió a otros inconvenientes que afronta el sector: “Vendemos máquinas importadas y de producción nacional. Son los proveedores que hacen la importación de lo que viene de afuera y ha habido demoras con algunos insumos”.

También hizo alusión a la financiación en el sector, que no se extiende más allá de los seis meses: “Eso depende mucho de las fábricas. Hay financiación, pero no a más de seis cheques por cliente. Puede haber plazos especiales en alguna ocasión excepcional, dependiendo de la situación del comprador. Al proveedor le pedimos plazos especiales y lo trasladamos al cliente tratando de vender”.

En el caso de Metalúrgica Hermann, de Gualeguychú, que es una empresa líder abocada a la fabricación y comercialización de acoplados, carrocerías y semirremolques, también sienten una merma en la demanda. Sobre este punto, Juan Alberto Bettendorf, contador general de la firma, contó a UNO: “Si bien se mantiene nuestra actividad, han caído un poco las ventas. Se trabaja a pedido y antes teníamos plazos de entrega a seis meses, y ahora son dos meses más o menos, lo que indica que ha habido una merma”.

Si bien los productores agropecuarios en general no invierten en este momento en acoplados y demás por la situación crítica que atraviesan, en la empresa abastecen al sector de logística en todo el país para el traslado de mercadería. No obstante, el mayor inconveniente que sufren es la inflación, según mencionó Bettendorf: “El tema que más nos afecta es el cambio constante de precios. Vendemos a seis cuotas y no sabemos si terminamos ganando o perdiendo. Ese es el problema grave que hay, el tema de la aceleración de la inflación, si bien es lo que en la actualidad impulsa en parte la actividad, porque el que tiene plata se la quiere sacar de encima y comprar algún bien, como en este caso remolques”, analizó.

En torno a los insumos para la fabricación de sus productos, señaló: “Hay algunos insumos con los que tenemos problemas con las importaciones. Se traen por ejemplo pisos de Brasil y eso está todo parado, porque no podemos acceder al mercado de cambio, y no podemos pagar; ese es el problema”.

Pese a todas estas situaciones adversas, aseguró que no se considera efectuar despidos: “La planta de personal se mantiene, no hay despidos, se trabaja con todo el personal. En este momento hay empleados de planta y otros contratados de Manpower, y en total deben ser alrededor de 195 empleados. Es una empresa que genera mano de obra y esto se amplió en los últimos años”.

“Muchos sectores estamos pasando por lo mismo y esperemos que en breve haya un horizonte de estabilidad”, dijo a modo de conclusión.