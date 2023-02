Crespo: hallaron una perra ahorcada en un campo

Según indico la dueña del campo, Roxana Jacobi: “Salí a caminar y colgando de un árbol me encontré con esta perra. Lamentablemente veo seguido a gente que está caminando por acá, he encontrado botellas plásticas con municiones, que seguramente han estado cazando. Esta es una propiedad privada y no autorizo a que entren”, dijo a Nueva Zona. En tanto Francisco Schneider, un joven proteccionista de Crespo que trabaja en el cuidado de los animales, calificó lo ocurrido: "Es nefasto que alguien haga algo así. Una mentalidad retrógrada. Un horror, al punto que ya llega el ser humano. Esto paso, a metros de la ruta 131 y del cementerio de la Iglesia Protestante y/o a Ramírez.", dijo a UNO con gran indignación.

perrita ahorcada crespo 2.jpg Proteccionistas de Crespo piden datos que sirvan para dar con el autor del hecho. "Un horror", dijo Francisco Schneider.

"La gente debe tomar conciencia que si no quiere al animal, que no lo tenga, que lo castre, que pida ayuda, pero no que le quite la vida, porque no tiene la culpa. Genera mucha impotencia. No me quiero imaginar cómo sufrió este animal", expresó con gran dolor.