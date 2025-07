Crespo: cancelaron la Fiesta Nacional de la Avicultura 2025

La decisión en Crespo

A instancias de desarrollar la fundamentación de la modificación presupuestaria, el presidente del bloque Frente Crespo Nos Une, Dr. Beltrán Cepeda, habló al respecto.

"Se desafecta en lo que se nos presentó, la realización de la Fiesta Nacional de la Avicultura en el 2025; pero sí se le afecta el recurso a la Maratón de la Avicultura, que se realiza año tras año. En algunos años, en algunas ocasiones, no se llevó adelante la Fiesta Nacional de la Avicultura con la modalidad que estila desde hace un tiempo, de ser cada año –venía siendo cada dos años–. Además, la situación económica no acompaña como para hacer una Fiesta. No es por el gasto que insume al municipio, porque este tipo de fiestas siempre vuelca beneficios a la ciudadanía, pero sí es un acompañamiento a las empresas, al sector avícola, que hoy no pasa un gran momento. Todos los que estamos relacionados o hablamos con la gente que produce, nos comenta estas cuestiones: de un dólar bajo, una competencia que atenta contra nuestros empresarios -porque nos están entrando mercadería de todos lados-; y demás".

"Entonces fue una decisión que se tomó de manera consensuada», afirmó el edil al referirse a la co-organización que afrontan en cada edición con la Asociación Crespo Capital de la Avicultura, y que no será posible este año", agregó.

Cepeda indicó que "se desafectan esos 160 millones que se habían destinado a la Fiesta Nacional de la Avicultura" y agregó: "Pero nuestra Maratón, que concentra nuestro sentido por el deporte, creemos que sí tenemos que hacerla; más en una ciudad que pregona los hábitos saludables. Sí debemos hacerla. Sí es una política de Estado, que continuemos con la Maratón que se empezó en algunos años con una empresa privada y después la Municipalidad la fue absorbiendo. Queremos que eso se siga haciendo, por eso queremos afectar un cierto dinero, para poder trabajar de manera holgada y llevarla adelante".