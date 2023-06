Créditos UVA: tratan en comisión el proyecto legislativo para "aliviar" las cuotas

Sesión en EN VIVO

Embed

El programa también se caracteriza por estar expresado en Unidades de Valor Adquisitivo (UVA). Esa forma de cálculo y una inflación sin control hicieron que el valor de las cuotas creciera en forma exorbitante y muchas de las familias que tomaron los créditos hoy ya no están en condiciones de cancelarlos.

Mariana, de Nogoyá, es una de las miles entrerrianas damnificadas tras haber tomado uno de los créditos hipotecarios UVA en 2017. Si bien su sueño de alcanzar la casa propia se transformó en una verdadera pesadilla, en este momento duda sobre la viabilidad del proyecto de ley que apunta a aliviar la situación de deudores de créditos hipotecarios UVA. La iniciativa será tratada hoy durante un plenario de las comisiones de Finanzas y Presupuesto y Hacienda de la Cámara de Diputados de la Nación.

Luego de analizar todas las propuestas presentadas por legisladores de distintos bloques se arribó a un texto que establece que la cuota a pagar por el deudor hipotecario se determinará por el coeficiente de variación salarial tomando como referencia la Remuneración Imponible Promedio de los Trabajadores Estables (Ripte). En los meses que el Ripte se encuentre por arriba de la inflación pagarán siempre el índice más bajo.

Además, para los créditos ya otorgados, el cómputo será retroactivo al 1° de enero de 2023. Y otro punto central es que la iniciativa propone que en el momento de ejercer la opción la cuota a abonar no deberá superar el 30% de los ingresos de los tomadores. También, el proyecto prevé que en caso de que el deudor se encuentre en cese laboral, el Fondo Fiduciario de Compensación y Promoción Hipotecario se hará cargo de hasta tres cuotas.

créditos uva proyecto legislativo.jpg Créditos UVA: objetan un proyecto legislativo para "aliviar" las cuotas

“Jamás imaginé pasar esto”

El testimonio crudo y revelador de la experiencia de una entrerriana que empezó pagando una cuota de 8.832 pesos en 2018, aunque esa deuda se multiplicó por los efectos de un escenario económico signado por la inestabilidad. “Tomé un crédito Procrear en 2017 por 698.624 pesos, que comencé a pagar en noviembre del año siguiente. Cuando nos informaron en el banco que la cuota se calculaba por el UVA, nunca nos informaron que el capital adeudado lo hacía de la misma manera; en su momento decían que la inflación iba a descender y la cuotas iban a ser muy bajas”, dijo la mujer en diálogo con UNO.

Lo cierto es que ese cambio de reglas modificó también su economía familiar y no le quedó otra alternativa que resignar bienes y servicios para afrontar una deuda que en la actualidad asciende a casi 8 millones de pesos. “Hoy pago cuotas de 73.500 pesos y el capital adeudado es de 7,5 millones de pesos. Somos una familia de empleados de comercio, lamentablemente nuestros sueldos no han aumentado tanto como la cuota, la verdad que hemos dejado de consumir cosas, hemos cortado servicios y tuvimos que bajar nuestra calidad de vida para poder seguir pagando esta usura, que fue una mentira para todos los que creímos que íbamos a poder tener una casa”, dijo indignada.

Mariana recordó que en su momento tomó un préstamo con el Banco Hipotecario con una tasa de interés del 8,5% por un período de 20 años.

Embed

“El sistema UVA fracasó”

En un comunicado que se hizo público frente al posible tratamiento de un proyecto de ley referido a esta problemática, el Colectivo Nacional Hipotecados UVA cuestionó la iniciativa porque favorece a las entidades financieras, y como contrapartida coloca en una situación de desamparo a las familias hipotecadas “en una extrema situación de desigualdad, vulnerando el derecho al acceso a una vivienda digna reconocido internacionalmente y en la Constitución”.

El colectivo planteó que al ser invitados a exponer en el plenario de comisiones en el Congreso se dejó en claro: “Este sistema carece de viabilidad, es un crédito nefasto, que provoca un saqueo financiero en nuestras economías”.

“¿No está demostrado acaso que el sistema fracasó dejando a las familias trabajadoras cada vez más sobreendeudadas y empobrecidas?”, argumentaron desde el movimiento.

En el mismo pronunciamiento se advirtió que “hay más familias que destinan entre el 50% y el 70% de sus ingresos a una deuda totalmente usurera e impagable”.

Si bien espera el tratamiento del proyecto en el parlamento, la entrevistada apela al escepticismo mientras lanza algunas sugerencias para los legisladores. “Lo ideal sería que se trate el capital adeudado. Ya pasaron cuatro años desde que prometieron una solución y sigue todo en la nada misma”, objeta Mariana.

“Creo que la solución será retrotraer el capital al año 2019, que es cuando comenzó a subir desmedidamente la inflación y pasó la cuota según la variación salarial, como han hecho con los nuevos créditos Procrear. No entiendo por qué los gobernantes de turno se niegan a buscar una solución favorable para el que trabaja día a día. Ellos lo prometieron en campaña y nunca hicieron nada”, cuestionó la damnificada.

Los afectados en Entre Ríos

Si bien no existen relevamientos oficiales, se estima que en Entre Ríos unas 1.500 familias tomaron créditos UVA a partir de 2016, cuando fue creado el sistema, de los cuales unas 500 accedieron a la compra de su vivienda.

“Cuando decidimos comenzar con el proyecto de la casa propia jamás me imaginé pasar por esto, siento que ando mendigando algo para poder pagar mi casa, yo quiero pagar mi cuota, pero que sea justa y adecuada a mis ingresos”, agregó Mariana durante la entrevista.

En cambio, esa cifra se incrementa si se busca contabilizar a los damnificados a nivel nacional. Se calcula que son 105.000 los perjudicados por este sistema de crédito, al tiempo que crece la incertidumbre entre aquellos que no pueden hacer frente al pago de las cuotas y las nulas respuestas desde la conducción política.

“No hay un solo día en que no me arrepienta de haber tomado este crédito; pensar todas las noches hasta cuando podré seguir pagando, la verdad que me ha traído varios problemas de salud. No hay un día que me arrepienta de haber sacado este crédito. Ojalá y realmente salga algo bueno para todos, porque en algún momento como sigue la inflación todos vamos a dejar de pagar”, admitió la entrevistada.

Por último dejó entrever su falta de optimismo en relación al tratamiento en el Congreso del proyecto de “alivio” para tomadores de créditos UVA: “La verdad a esta altura ya no creo en nadie, siento que en estos años se han estado burlando de todos los hipotecados UVA, si hubiesen querido hacer algo realmente ya lo hubieran hecho antes, se tiran la pelota entre ellos”.