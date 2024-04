Creció la consulta por termotanques solares frente a los aumentos de la luz y del gas

termotanque.jpg Foto Internet/Ilustrativa

No obstante, observó: “Lo que pasa es que también han subido bastante los insumos y no hay mucho circulante de dinero en la gente, así que muchos preguntan, pero la concreción de la venta no es en la misma proporción que las consultas. De todas maneras, sí hay más actividad y la tendencia siempre está en alza desde hace unos años”.

Sobre los precios, comentó: “Hay que pensar en invertir alrededor de un millón de pesos aproximadamente para una familia tipo, o 1,200.000 pesos, según la calidad del equipo. Ese es el rango de valores para un producto duradero”.

Con respecto a si en la actualidad se puede financiar la compra de un termotanque solar, sostuvo que hay algunos bancos que están otorgando facilidades con sus tarjetas.

termotanques solares.jpg Bien posicionada. Entre Ríos se encuentra sexta en el mercado nacional.

Ahorro energético

De acuerdo a lo publicado en la web miargentina, la reducción en el consumo de luz o de gas que se logra depende de la tecnología del artefacto solar, la ubicación geográfica, el consumo de agua caliente, y el tipo de sistema de apoyo que se utilice: por ejemplo calefón, caldera, termotanque. Pero teniendo en cuenta todas las variables, el ahorro promedio estimado es del 65% de la energía consumida para calentar agua, y en verano puede alcanzar el 100%. Al respecto, Signorelli aseguró: “Tengo instalado uno en mi casa y es mucho lo que se ahorra. Y se amortiza muy rápidamente la inversión inicial, prácticamente en un año, o un año y medio. Es un buen negocio, dependiendo del consumo de cada casa”.

Termotanques solares.jpg

Impacto ambiental

Quien esté pensando en adquirir un termotanque solar para colocar en su vivienda, debe tener en cuenta además alguna consideración de lo que implica su uso, y sobre este punto señaló: “Al implementar otro formato de energía, hay que pensar que no es solamente cambiar y seguir con los mismos parámetros de uso. Hay que tener una mentalidad ecológica y saber que cada cosa que uno hace, impacta. Por ejemplo, se debe cuidar el agua y si nos estamos bañando, tratar de hacerlo lo más rápido posible. Esto hace que dure mucho más el agua que se calentó por el sol y que se tenga que utilizar menos la energía eléctrica que se usa como respaldo en el caso de que el agua se enfríe. Realmente dan muy buen resultado: en mi casa casi nunca tenemos que darle ninguna ayuda con un artefacto eléctrico ni nada. El agua se mantiene muy bien”. Acto seguido, aclaró: “Por supuesto que hay que cuidarlo al equipo como si fuera un auto. Cada tanto se debe hacerle un mantenimiento”.

Hernán, quien también se dedica al rubro, coincidió en que “hay muchas consultas” y refirió: “La gente pregunta para instalar un termotanque solar, sobre todo por la expansión de la ciudad hacia la zona de Oro Verde, para el lado de Diamante, San Benito y otros lugares donde no hay gas natural. Invierten en esto así no tienen que andar con garrafas, por los costos y la comodidad”.

LEER MÁS: Paraná estudia el uso de luminarias a energía solar

También mencionó que los precios de un termotanque solar varían de acuerdo a las necesidades de cada vivienda, el tamaño y la calidad de producto, y precisó que se pueden conseguir los más económicos entre los 700.000 pesos y los 950.000 pesos.

Sobre la performance en días de menos sol, explicó: “La funcionalidad es la misma, ya que los termotanques solares no son autónomos y llevan como apoyo una resistencia eléctrica que tiene un consumo eléctrico mínimo y prácticamente no se ve reflejado en la boleta, ya que uno activa esa resistencia cuando realmente la necesita; no es que está funcionando todo el tiempo”. “Si alguien lo quiere poner para bajar el consumo de gas, también se puede hacer tranquilamente”, dijo por último.