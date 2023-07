Crecieron un 15% los accidentes laborales en Entre Ríos

En el informe, al que pudo acceder UNO, es posible observar la evolución de los casos notificados con datos descriptivos de los aspectos más relevantes que caracterizan la siniestralidad laboral en esta jurisdicción. De acuerdo al relevamiento, en Entre Ríos se llevan registrados hasta marzo 3.382 accidentes de trabajo (AT) de personas en unidades productivas y de agentes que se desempeñan en casas particulares que incorporan las siguientes categorías: casos con días de baja y secuelas incapacitantes sin baja 3.151; accidentes itinere 553; casos de accidentes de trabajo (AT) y enfermedades profesionales (EP) 2.433; casos mortales 7; casos in itinere mortales 4 y casos AT y EP mortales 3.