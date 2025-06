Creciente del río Uruguay: aseguran que no hay riesgo de inundación en Concordia

Los Bomberos Voluntarios de Concordia señalaron que el nivel del río se encuentra en los 9,98 metros y que no se observa riesgo de inundación en el corto plazo

El presidente de los Bomberos Voluntarios de Concordia, Oscar Arce, brindó un informe sobre la situación del río Uruguay en la ciudad, destacando que actualmente el nivel del río se encuentra en 9,98 metros, es decir, está estacionario. Y es que el nivel de alerta se activa cuando el agua alcanza los 11 metros y el de evacuación a los 12.50. En ese sentido, sostuvo que no se observa riesgo de inundación en el corto plazo, aunque la zona baja de la costanera ya ha quedado anegada debido a la creciente.

"Hasta ahora no tenemos riesgo de inundación, solamente se ha inundado la parte baja de la costanera y según los informes de la Comisión Técnica Mixta (CTM) no hay todavía ningún informe de que siga creciendo, siempre y cuando no haya lluvias en el norte", explicó Arce.