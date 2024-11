Es un tiempo en el que tanto estudiantes universitarios como de escuelas secundarias experimentan un aumento significativo en los niveles de ansiedad. La presión del entorno por obtener buenos resultados, el temor a no alcanzar las expectativas y la gran cantidad de contenido por estudiar pueden propiciar la aparición de pensamientos que incrementan el malestar, afectando no sólo el bienestar emocional, sino también la conducta y la cognición.

consultas exámenes estrés (1).jpg Crecen las consultas a especialistas por el estrés que causan los exámenes

En este marco, crecen las consultas a especialistas en salud mental, ya que esto puede causar reacciones fisiológicas como taquicardia o sudoración, y dificultar la concentración y el rendimiento. Así lo confirmó Sebastián Sigal, licenciado en Psicología, especialista en diferentes tratamientos, consultor y capacitador en Paraná, y señaló: “Es motivo de consulta frecuente en tiempo de exámenes. En toda situación de prueba hay síntomas habituales, como la elevación de la ansiedad, y hay personas a las que eso se manifiesta de diferentes maneras: algunos son más somáticos, y tienen síntomas en el cuerpo; otros no tanto en lo corporal, sino en el estado de ánimo, y pueden ponerse agresivos, malos, irascibles”.

El experto acotó que esto “depende mucho de la ansiedad general que tienen las personas”, y analizó: “Hay personas que de por sí son más ansiosas que otras y uno recibe mucha consulta acerca de qué hay que hacer. Lo que hay que saber es que todo esto se desarrolla y cuando uno fue afrontando instancias similares a lo largo de los años, ya sean situaciones de prueba ante un examen u otras cuestiones de la vida, se va armando y aprendiendo a manejar esas emociones. Entonces, lo que es la gestión emocional de una situación de prueba como un examen es complejo, porque tiene que ver con el desarrollo de cómo lo hiciste toda tu vida, lo que aprendiste, y también la cantidad de exposiciones que tuviste”.

Sobre este punto, explicó: “En mi época, cuando iba en la facultad, siempre se rendía un final en todas las materias. Pero hoy los alumnos tienen la posibilidad de promocionar materias si tienen un buen promedio y entonces muchos llegan a cuarto o quinto año de una carrera sin haber tenido un examen final, y después cuando tienen que afrontar alguna situación que requiere sí o sí cierta exposición, como alguna práctica, llegan desesperados, porque no tienen el desarrollo y el aprendizaje a lo largo de los años sobre cómo enfrentar estas instancias. Lo mismo pasa con chicos que nunca se llevaron ni una materia para rendir en la Secundaria, que es algo siempre aplaudido por los padres, pero aunque a veces a los padres no les resulta simpático y a los chicos tampoco, no siempre es tan bueno eso. Pasa hoy con la llamada ´generación de cristal´, que cuando tienen que empezar a afrontar pruebas ya de grandes, como resulta una entrevista de trabajo, se les hace más difícil”.

En este marco, opinó: “A veces llevarse alguna materia a lo largo de la Secundaria le da a alguien recursos de afrontamiento. Tener que ir a rendir un examen alguna vez no es malo, porque te da recursos de desarrollo en el tiempo para una posible exposición, y para ir desarrollando habilidades en tal situación de prueba”. Al respecto, reflexionó: “La escuela no solamente es un lugar de aprendizaje académico, sino también un lugar de desarrollo de habilidades interpersonales”.

Herramientas

Consultado sobre qué herramientas se pueden emplear para gestionar estas emociones perturbadoras que puede causar un examen, Sigal concluyó: “Hay técnicas de control de la ansiedad que son más generales, e incluso muchas están en Internet, en Youtube y demás, como ejercicios de meditación, algún ejercicio de respiración, como para tratar de bajarla un poco. Y si alguien quiere hacerlo, puede recurrir a la consulta con algún psicólogo, que seguramente los va a ayudar con alguna técnica más específica. Eso es para una situación puntual, que no quita la experiencia que tienen las personas en situaciones de prueba, y el aprendizaje que necesitan ir haciendo en esas instancias”.