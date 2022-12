Covid-19: la historia de un paciente que renació

ALBERTO PERUSSET 4.jpg

Al borde de la muerte

“Empecé con síntomas leves luego de llevar a mi hijo mayor, Andrés, a internarse a La Baxada porque también tenía Covid”, relató a UNO, “El 26 de mayo de 2021, mi médica llamó a mi hija, Estefanía, para indicarle que me llevara a la guardia de alguna clínica porque no me escuchaba bien”.

Según recordó, sus síntomas eran como los de una ‘gripe fuerte’ y un vecino lo llevó a la guardia de la Clínica Modelo. “Me atendió un médico de guardia que me conocía y dijo que harían algunos estudios. A partir de ahí perdí el conocimiento de todo”. El resto del relato de Perusset es a partir de lo que su esposa, hijos y conocidos le contaron, “si bien habré tenido cierta lucidez porque hay fotos donde estamos Andrés y yo en la Baxada, ya que nos internaron en la misma habitación y luego me trasladaron a terapia”.

Cuando el paciente estaba por cumplir un mes de internación, pasó una de las situaciones más críticas y estuvo al borde de la muerte: sufrió tres paros cardiorrespiratorios: “A lo último me dieron ‘sopapos’ en el pecho, porque habían coágulos que evitaban la circulación de la sangre”, describió.

“Muchas personas me preguntaron cómo me sentí, porque técnicamente morí al no tener signos vitales. Sé de experiencias en que la gente describe ver una luz o sentir determinadas cosas, pero en lo personal no me pasó”, indicó. No obstante, destacó que tuvo sueños disparatados y que le resultaban confusos: “Cuando desperté, me hicieron preguntas a ver si podía ubicarme en dónde estaba y yo respondía ‘China’ ”, recordó el ex suboficial entre risas. La etapa en la que Perusset fue internado se ubica en un contexto complejo donde muchas personas fallecieron del virus y el nivel de contagio fue tan alto que La Baxada debió reformarse estructuralmente para atender a las personas que asistían al nosocomio. “Según me cuentan, estuve con otras diez personas, de las cuales el único que sobrevivió fui yo. Se moría el 90%”, destacó.

Volver a nacer

Alberto no recuperaría la conciencia hasta pasados los 40 días en la UTI, el 6 de julio. “Por suerte pasé lo peor de forma fenomenal porque estaba dormido, parecía una siesta muy larga”, bromeó y valoró que ese día “empezó la parte difícil, pues hasta entonces fue complicado para mi esposa y mi familia”.

Ese mismo día fue trasladado a la sala común de La Baxada y el 23 de ese mes inició un tratamiento en el Centro de Atención Integral y Cuidados Especiales (CAICE) de Paraná. Si bien recuerda su arribo al lugar, remarcó que “prácticamente llegué inanimado”. El espacio al que asistió Alberto está ubicado en calle La Paz y cuenta con profesionales de kinesiología, terapia fonoaudiológica, ocupacional, cuidados de asistencia mecánica ventilatoria y alimentación para rehabilitar a los pacientes que transitaron largas internaciones por Covid-19 y precisan volver a aprender a vivir.

El 22 de noviembre de 2021 Alberto volvió a su casa por primera vez en meses, en una salida transitoria con el objetivo de readaptarse a los espacios cotidianos. “Lo recuerdo como un día hermoso, pero desconocía el lugar. Mientras estaba en el hospital no recordaba mi vida previa a la internación y no sabía si estaba en Córdoba, Mendoza o Paraná. Tenía que utilizar Google Maps para saber dónde estaba y averiguar dónde quedaba mi casa. Estuve muy desorientado”.

El resto de la rehabilitación de Alberto consistió en un hospital de día, al que debía asistir desde la mañana hasta las 18 horas, y seguidamente una etapa ambulatoria. Retornó de forma definitiva a su hogar el 9 de abril de este año.

A la hora de describir su vida, Perusset afirmó que su día a día “es relativamente normal, con el apoyo del bastón y ciertas irregularidades, pero puedo hablar, escuchar, manejar, disfrutar de las cosas sencillas y ser yo. Indudab lemente volví a nacer, pero no cambió demasiado mi perspectiva de la vida; me volví más agradecido y más sensible”.

Vivir para contarlo

El 5 de noviembre tuvo lugar en el Hospital La Baxada la jornada “La experiencia de la pandemia”, donde profesionales de la salud socializaron experiencias y prácticas desarrolladas por los trabajadores del establecimiento sanitario durante el abordaje del Covid-19.

La particularidad de este simposio es que varios pacientes sobrevivientes al virus fueron convocados por las autoridades del nosocomio para brindar su experiencia y Alberto fue uno de ellos. “En una oportunidad que asistí al hospital, una secretaria del área de Covid-19, Nadia, me contactó. Me contó que se realizaría una conferencia para mostrar los cambios que se hicieron en el hospital a partir de la pandemia y acepté contar mi vivencia”.

Durante el simposio hablaron profesionales de distintas áreas y cada departamento expuso su experiencia de trabajo. Por su parte, Alberto detalló en un emotivo momento su experiencia en el hospital y remarcó la estrecha relación que formó con las enfermeras.