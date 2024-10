Conversatorio "Estado o narcotráfico" en Paraná

«Hoy que no está esa política (de integración sociourbana), lo que no podemos frenar es el avance del narcotráfico. Las personas que se quedan sin trabajo quedan a merced de estas organizaciones. Eso es lo que logra la retracción del Estado. Hoy los barrios están en la desesperación de qué van a tener para comer. Pedimos que vuelva esta política en donde no hacíamos diferenciación de partidos ni de ideas para resolver los problemas de los vecinos y vecinas de nuestros barrios.»

¿Quién es Fernanda Miño?

Fernanda Miño fue Secretaria de Integración Socio Urbana del ministerio de Desarrollo social de la Nación, es catequista y vive en Villa La Cava. Bajo su gestión se desarrollaron incontables obras de infraestructura y servicios trabajando conjuntamente con municipios y organizaciones sociales, se ejecutó el programa Mi Pieza beneficiando a más de 800.000 mujeres, se creo el Registro de Barrios Populares, entre otras políticas políticas en el marco de la Ley 27.453.

Además integra el Partido Patria Grande que lidera el dirigente Juan Grabois.