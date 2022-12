Continúa el conflicto con recolectores de residuos en Paraná

Consultado por la agencia respecto a la denuncia penal que presentó el Municipio por supuestos episodios de violencia contra trabajadores que no querían plegarse a la medida de fuerza, el gremialista indicó: "De ninguna manera este gremio apaña cuestiones violentas. Acá hay libertad absoluta de acción y quien no quiere adherir a la medida, no adhiere", pero remarcó que el acatamiento "es alto".

LEER MÁS: La Municipalidad de Paraná denunció amenazas a trabajadores

Sobre la continuidad del conflicto, el secretario gremial explicó: "Pelearemos esto a capa y espada porque tenemos argumentos para demostrar que para nada es así", aseveró García. Por otro lado, ante una posible conciliación obligatoria, hizo énfasis en que "la única manera de llegar a una solución es que haya una mesa de diálogo y consenso. No hay otra forma. No sé qué opina la Municipalidad, pero nosotros creemos que es así".

"El Municipio presenta su verdad, pero nosotros tenemos la nuestra e indica que somos pobres. Desde 2019 hacemos un trabajo de recolección que es magistral y ganamos un promedio de 73.000 pesos", enfatizó el dirigente y concluyó en destacar: "Los empleados municipales nos sentamos a discutir salarios sobre una base de 73.000 pesos, mientras que los empleados provinciales lo hacen sobre un mínimo garantizado de 120.000 pesos. No es justo".