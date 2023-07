Conflicto en Escuela Normal: piden intervención del rector

Luciano Filipuzzi Rector Uader.jpg

En este sentido se entregó una nota dirigida al abogado donde se manifestó: "En virtud de los lamentables hechos ocurridos vinculados con el cese de la directora del nivel primario, profesora María Fernanda Casualde, solicitamos a usted tenga a bien intervenir de forma inmediata en la Escuela Normal José María Torres". Según informó el medio Entre Ríos Ahora, los docentes solicitaron que se revise administrativamente la situación de cese de la directora, quien fue designada de manera transitoria desde septiembre de 2019. Asimismo, se requirió la regularización de la vida institucional de la casa de estudios.

Por el momento se desconoce quién ocupará el cargo de Casualde, si bien la decana de la Facultad de Humanidades, María Gracia Benedetti, y la secretaria de escuelas, María Sol Barrera, propusieron asumir la dirección a la actual vicedirectora, Alejandra Levrand, pero ésta se habría negado. Los docentes insistieron a Filipuzzi la necesidad de "poder ejercer plena democracia de ideas en esta institución, sin sentirnos perseguidos por agentes de la Secretaría de Escuelas" de la Facultad de Humanidades.

UADER Escuela normal.jpg

Cómo inició el conflicto en la Escuela Normal

El viernes 7 de julio trascendió que Casualde fue notificada de su despido vía correo electrónico. Ese mismo día, la docente radicó una denuncia penal en el Ministerio Público Fiscal por supuestas irregularidades en la Cooperadora Víctor Mercante de la institución y apuntó contra el titular de la asociación, Héctor Sattler, y la secretaria Nora Albornoz, quien es esposa del vicedecano de la Facultad de Humanidades, Daniel Richar. Según Casualde, la cooperadora no presentaba rendición de cuentas desde 2017, las autoridades de la Facultad no autorizaban la renovación de integrantes de la asociación y los fondos que depositaban los padres iban a una cuenta bancaria a nombre de Sattler. Sin embargo, desde Uader aclararon públicamente que la ex directora estaba en su cargo interinamente y, tras una evaluación, las autoridades de la Facultad decidieron no renovar el contrato y que la profesora estaba al tanto de esta situación.

Sattler, quien dialogó con el programa En Voz Alta, indicó: "Esta señora (Casualde) evidentemente no ha actuado de buena fe, pero no lo tomo hacia mi persona, pero hay otros que integran la cooperadora que le pegan a autoridades más relevantes de la facultad. Hay intencionalidad en la denuncia".