Concordia: clínicas y sanatorios piden renegociar aranceles

El doctor Jorge Díaz Vélez, director del Instituto Quirúrgico Garat precisó: “se nos hace insostenible la situación. El trabajo que hace el sanatorio hoy, se lo va a cobrar recién para mediados de mayo, se trata de 60 días de demora en cobrar la prestación brindada. Nosotros estamos pagando los insumos médicos, todo es en valor dólar. Con esta inflación es imposible seguir en estas condiciones”.

Al mismo tiempo el galeno comentó que se están entablando negociaciones con los prestadores. “Hemos hablado con algunas obras sociales para acortar los plazos de entrega de los pagos y por otro lado nosotros estamos actualizando los aranceles de acuerdo a la inflación. Son una serie de hechos que hacen que no podamos seguir trabajando de esta manera”, expresó.

“La administración de los sanatorios como la Cámara de Clínicas y Sanatorios está dispuesta para negociar con las más de 80 obras sociales, ART y prepagos con los que se trabajan y actualizar valores. Vamos negociando poco a poco los convenios y tratamos de regularizar hacia adelante esta insostenible situación para los sanatorios”, dijo.

A partir de la situación que se generó en Concordia, Díaz Vélez indicó que en el resto de las localidades también están preocupados. “Están viendo qué es lo que estamos haciendo para ver cómo se movilizan. Hay instituciones que han tenido que cerrar. Reconocemos que el Estado está aportando una ayuda para el pago de sueldos, por ejemplo el Sanatorio Garat tiene 130 empleados a los cuales hay que pagarle todos los meses, hasta ahora se lo puede hacer puntualmente, más aportes previsionales, leyes sociales. Más allá de eso, el Estado, ya sea nacional, provincial y municipal se queda con el 45% de lo que se factura. Todos cobran impuestos, los únicos que no cobramos impuestos somos los prestadores. No podemos seguir en esta situación”, detalló.

Consultado el médico si no se llega a una solución a corto plazo, cuáles serán los pasos a seguir, respondió: “La otra alternativa que queda es atender y cobrar al paciente el valor de lo se lo está atendiendo y que el paciente vaya a reclamarlo a la obra social. Realmente, no queremos llegar a esa situación porque sabemos que la gente está sufriendo todo esto, la plata no alcanza para nada. Nosotros abrimos el sanatorio si se tiene la plata para pagar ese día, sino se tiene que cerrar, nosotros no tenemos otros recursos como tiene Nación, Provincia o el Municipio”.

E insistió: “Tratamos de ver con las obras sociales, que también tienen sus inconvenientes, cómo podemos sobrellevar esta situación porque la otra alternativa es de atender y cobrar al paciente el valor actual de lo que se le está brindando y que éste lo reclame en la obra social. No queremos llegar a esa situación, la gente sufre todo esto”.

Por último, Díaz Vélez remarcó que el sanatorio no trabaja con PAMI y se refirió a la relación con Iosper. “Debemos reconocer que está cumpliendo puntualmente con los pagos, es meritorio lo que ha hecho en los últimos tiempos porque Iosper depende de lo que recibe de la provincia y cuando el empleado provincial cobra aumento, Iosper también cobra ese aumento lo que la provincia le sede para cumplir con la parte de salud. Han normalizado la situación y un pronto pago también lo hemos resuelto con ellos porque pagan anticipadamente un 50%, es decir a los 45 días de hecha la presentación de la facturación y el resto antes de los 60 días. También vamos a ver si alguna alternativa podemos arreglar con ellos”, comentó.