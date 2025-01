Comunidad de San Francisco de Asís sigue movilizada y pide respuestas

Embed

En diálogo con UNO el profesor César Foti, trabajador de la Asociación Cooperadora del Centro de Día San Francisco de Asís explicó: "Ayer hubo una reunión entre la interventora del Iosper, Marina Alegre, y María Fernanda Albornoz, presidenta de la asociación cooperadora. En un papelito de diez líneas, Albornoz nos ratificó luego lo que la interventora ya había anunciado, que es el pago de los más de $130 millones divididos en tres tramos, agosto y septiembre de 2024 en enero, y así sucesivamente hasta saldar la deuda en marzo. Ahora, más allá de eso, hay cuestiones que no están claras".

El trabajador enumeró: "Los chicos con discapacidad tienen que reincorporarse el 22 de enero pero no hay aviso a las familias, no se sabe si el lugar estará abierto. El último comunicado del día viernes indica que el lugar está cerrado hasta próximo aviso y que el personal está suspendido. Quiero aclarar que la deuda de Iosper representa el 30% de los ingresos por obra social, pero el resto de los ingresos de las obras sociales están al día. No se entiende. Nos convocamos frente a Casa de Gobierno y pedimos a Albornoz y al resto de los integrantes de la cooperadora que digan lo que está pasando", dijo el entrevistado.

"En una reunión que mantuvimos con el Iprodi (Instituto Provincial de Discapacidad) en la semana, y nos aclararon que el Consejo General de Educación tiene el pago a los docentes al día y que bajo ningún concepto la escuela puede cerrar", indicó el profesor.

"Quiero remarcar que hay una deuda estructural de 400 millones de pesos. Hicimos una interconsulta en AFIP y nos indicaron que es un tema grave a nivel legal porque hay una retención indebida de la jubilación de cuatro años, de unas 70 personas", dijo.

La Asociación Cooperadora San Francisco de Asís de Paraná tiene 109 trabajadores distribuidos la Escuela Privada de Educación Integral Nº 9 y el Centro de Día, ambos con el nombre del fundador de la orden de los franciscanos. El problema mayor lo tiene el Centro de Día ya que a la escuela la subsidia el Estado por ser pública de gestión privada. El Centro de día es privado y único en Paraná, y uno de los pocos del país que atiende chicos con discapacidad severa y profunda.

protesta trabajadores cooperadora san francisco de asis.jpg Trabajadores de la cooperadora San Francisco de Asís se movilizaron a Casa de Gobierno

Genaro Doldan Furno, empleado de la Cooperadora San Francisco de Asís que se desempaña en el Centro de Día, expresa su desazón: “La realidad que nos atraviesa es difícil. Estamos ante un destino incierto. La presidenta de la Cooperadora y la comisión directiva, de la cual no sabemos cómo está conformada, no ha dado ningún tipo de respuesta a los reclamos o propuestas de los empleados. Se dirige a través de comunicados. Nos encontramos en una suspensión de actividades que fue comunicada por nuestra empleadora a través de un WhatsApp, canal que carece de validez legal, sin una fecha cierta para retomar las actividades en las dos instituciones de San Francisco de Asía y Centro de Día”, relató.

El trabajador indicó que, tanto trabajadores como beneficiario y sus familias, que son los más implicados en esta mecánica porque ellos hace 40 años que envían a sus familiares a ese lugar, se encuentran sin respuestas ni certezas sobre el destino de la entidad: “No sabemos si en un mes, o un año, los chicos seguirán teniendo el espacio para desarrollar sus actividades”.

En tanto resaltó que las personas con discapacidad tienen derechos que nadie puede vulnerar, principalmente es la atención y la rehabilitación en efectores públicos. “Además las obra sociales les están abonando las prestaciones a la Cooperadora y está haciendo omisión a todo esto”.

Finalmente expresó que se manifiestan para “pedir ayuda a los entes correspondientes y a las personas implicadas en esto para tener una respuesta para las familias y los empleados a quienes le s adeudan el 50% de los aguinaldos del mes de junio de 2024, el 100 % del SAC de diciembre y el 70% de los haberes. “Es una problemática que atraviesa a toda la sociedad. Queremos que las personas con discapacidad sean visibles y no queden olvidadas”, puntualizó.

Para las cámaras

Por otra parte, Foti se mostró molesto por el accionar del gremio que los nuclea: "Hoy se hizo presente en Plaza Mansilla el secretario General de la Seccional de Entre Ríos de Utedyc, Pedro Comas, para mostrarse en las cámaras, pero la semana pasada ensució el reclamo diciendo que teníamos una cuestión política", expresó.

Al lugar ubicado en calle Elena de Roffo al 40 asisten 117 jóvenes y adultos, detrás de ellos están sus familias. A las dificultades y desafíos que se les presentan a diario, se les suma ésta situación de incertidumbre y falta de comunicación.

Si el 22 de enero el lugar no reabre sus puertas, los asistentes no tienen oportunidad de concurrir a otro lado, por eso la insistencia, la desesperación y la angustia.