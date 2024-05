Comercios de ropa y calzado esperan un repunte frente al cambio de temporada

El verano resultó “muy flojo” en ventas para lo comercios de ambos rubros. Si bien ahora el panorama no es del todo alentador, el frío ya impulsa la demanda

El precio de la ropa sigue en alza.jpg El precio de la ropa sigue en alza Mateo Oviedo/ UNO

Rocío Basso, quien se dedica a la venta de indumentaria desde hace más de 25 años y es propietaria de una tienda en calle Almafuerte, señaló a UNO: “Comparado con el invierno pasado, hay que calcular el doble de aumento. Por suerte, las ventas empezaron a moverse la semana pasada, porque venía muy quieto todo. En marzo hice liquidación y todavía en abril seguía, porque hacía calor, había humedad, pero después todo eso se planchó”.

“A la gente le gusta renovarse y ahora empezó a haber ventas de remeras básicas mangas largas, suéter finos y camperas livianas; eso es lo más demandado. Las remeras finas están en 8.950 pesos las clásicas normales. Conseguí unas camperitas livianas a muy buen precio y las estoy vendiendo en 18.900 pesos; son de lanilla, con cierre y capucha, muy lindas, y en dos días volaron. Traje también unos pantalones que se están usando ahora, que son como estilo gamusado, con una tela nueva que está saliendo ahora muy linda, abrigadas, y vendí varios; están a 14.000 o 15.000 pesos y te sirven para vestir y para andar”, comentó.

Suba de costos fijos

No obstante, aunque se nota un repunte en estos días, la vendedora lamentó: “Los gastos diarios para un comercio son elevados y se te va la plata en impuestos, la contadora, la luz, el alquiler y demás, y cuesta recuperarse para juntar dinero para comprar mercadería de nuevo. Se está haciendo difícil esa parte. Hay que tener la cabeza muy metida en el negocio y los números, y eso es estresante, porque igual no nos cierran las cuentas”.

En su caso, prefiere vender ese tipo de mercadería para rotar stock. Desde hace algunos años no trae camperas de abrigo porque están caras y cuesta venderlas. En la zona céntrica de Paraná se ve este tipo de prendas en las vidrieras, con importantes aumentos con respecto a la temporada otoño e invierno de 2023: una campera que hace un año valía 30.000 pesos, hoy está entre 50.000 y 60.000 pesos. De ahí para arriba.

Comercios.jpg Los comercios de indumentaria ya venden abrigos. Vanesa Erbes/ UNO

Impacto de los impuestos y tarifazos

Lo preocupante es que la industria textil e indumentaria atraviesa una situación compleja en medio del aumento de costos de producción y tributarios, y la apertura de importaciones. “El costo de la industria textil e indumentaria, incluida su rentabilidad, sólo representa 8,5% del precio final al público”, afirman desde la Fundación Pro Tejer.

Asimismo, advierten que los principales impuestos nacionales, provinciales y municipales representan 50,3% del precio de venta; la financiación de una tarjeta de crédito inusme un costo que alcanza el 12,2%; mientras que el alquiler del local donde se comercializa el producto, se lleva otro 12,7%. El 9% son gastos de logística y comercialización; 4,8% se destina a la rentabilidad de la marca; y 2,5% a publicidad y diseño.

Por otro lado, las ventas están supeditadas a la pérdida del poder adquisitivo de los consumidores, con ingresos que vienen de largos meses perdiendo puntos frente a la inflación; en un contexto de fuertes aumentos de tarifas, transporte y alimentos.

Calzado

En el rubro del calzado el panorama es incierto, luego de un verano “muy flojo”. Marcelo Ruggeri, integrante de la Cámara de Comerciantes del Microcentro de Paraná y encargado de dos locales del rubro zapatería de la Peatonal, contó a UNO: “El rubro de indumentaria y calzados ya viene muy golpeado desde hace bastante tiempo. Los tres primeros meses del año veníamos un 20% o más por debajo de lo que fueron las ventas el año pasado".

"Las ventas vienen muy mal, salvo algunos días puntuales, como los sábados, cuando hay un poquito más de movimiento porque la gente sale a pasear y de paso compra; por ahí se ven ese día más personas que vienen de lugares cercanos a Paraná y aprovecha a llevarse algo, porque saben que acá tiene mucho más variedad que en una localidad más chica”, afirmó.

En este marco, aclaró: “Por ahí se ve mucha gente en la Peatonal, pero esto no quiere decir que se venda. Siempre recalco eso, porque muchos piensan lo contrario. Pero la Peatonal siempre es un lugar de paso porque vienen a hacer trámites, van a los bancos, dejan a los chicos en la escuela, entonces de paso se dan una vueltita”.

Sobre los precios, sostuvo: “Lo que es el precio al público, viene más del doble con respecto al año pasado, pero eso está muy relacionado a la inflación; y a las fábricas también les han aumentado mucho los costos de producción, los materiales, la luz, los alquileres, los empleados, los fletes. Y todo redunda obviamente en el precio del calzado, como de cualquier otro producto, obviamente”.

“Sabemos que va a ser una temporada muy tranquila, porque la situación económica no da como para esperar otra cosa. A la gente no le está sobrando nada, al contrario, a muchos les cuesta llegar a fin de mes. Los sueldos, sobre todo los de empleados públicos, han quedado muy retrasados, y las compras solamente son por necesidad”, acotó.

Por último, analizó: “Los comercios están tratando de mantener el stock, de no echar gente. Ya está empezando a pasar que hay locales que van a cerrar, o que están achicando el plantel, justamente porque no se puede aguantar tener varios empleados con tan poco nivel de ventas. Así que lamentablemente eso, que todavía no está repercutiendo demasiado, se va a empezar a ver de a poco. Ya hay algunos despidos en algunos negocios, hay comercios que han cerrado, otros que se están buscando a ver cómo se reconvierten. Algunos dejan los locales en el centro, cuyo alquiler les sale más caro, y buscan instalarse fuera del centro y ahí también se achica el plantel de empleados. Así que esa es otra preocupación que tenemos todos”.