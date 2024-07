Comerciantes de ciudades fronterizas dudan que la vuelta de los uruguayos revierta la caída en las ventas

Pero teniendo en cuenta que son muchos menos los uruguayos que vienen a la Argentina a gastar sus ingresos en bienes y servicios, los comerciantes de Gualeguaychú, Concordia y Colón concluyeron que no es una demanda que logre revertir la fuerte caída en las ventas de diversos rubros que se registra en los últimos meses, como sí ocurrió otros años.

Paso fronterizo Gualeguaychú Fray Bentos Turismo Uruguay 1.jpg

Favorecidos por la brecha cambiaria

Sobre este tema, Federico Laderach, secretario del Centro de Defensa Comercial e Industrial de Gualeguaychú, comentó a UNO: “Efectivamente en los últimos días se ha notado una afluencia de un público consumidor uruguayo que se había ido en su momento, cuando ya no le convenía venir, porque el dólar se había equiparado en la Argentina. Ahora empezaron a venir de vuelta. Puedo dar fe de que es así”. No obstante, aclaró: “No es la misma afluencia de antes”.

En este marco, lamentó que la llegada de quienes viven en Fray Bentos o alguna localidad cercana no haya ayudado a revertir la baja ocupación de las vacaciones de invierno: “La realidad es que, lamentablemente, la temporada turística de invierno en Gualeguaychú no fue buena y no cumplió con las expectativas. Y en el caso del visitante uruguayo, viene generalmente, pero pernocta una sola noche y se va; o viene y se va en el día, ni siquiera llega a quedarse de noche. No es un turista que venga y se quede tres o cuatro días”, analizó.

Asimismo, refirió: “En un momento había desaparecido el público uruguayo, pero regresó. Uno se da cuenta por la presencia de las patentes cuando ve los vehículos que circulan por Gualeguaychú, pero todavía es una presencia constante y continua. Hoy por hoy se ven en los supermercados, o en la zona céntrica de la ciudad consumiendo lo básico. Pero creo que si la brecha cambiaria persiste, seguramente tendremos de vuelta nuevamente presencia más masiva de uruguayos”.

Paso fronteriozo Colón Paysandú Turismo Uruguay 1.jpg

La situación en Colón

Por su parte, Mario Delasoie, presidente de la Asociación Hotelera Gastronómica y Afines (AGHA) de Colón, destacó que en su ciudad está repuntando algo el movimiento, en función de cómo venía la situación y lo baja que estaba la demanda en el sector, sobre todo en abril y en mayo. “En junio y ahora en julio comenzó algún recupero. Pero estamos hablando de niveles mucho menores, comparándolo con el año pasado, en esta misma fecha. Se ven turistas de varios lugares, entre ellos andan también uruguayos, que han vuelto en alguna medida, pero no a los niveles que estábamos antes”.

En cuanto al consumo que hacen en Colón los visitantes de la República Oriental del Uruguay, Delasoie observó: “Hay uruguayos que vienen de ciudades más lejanas y eventualmente se pueden quedar a pasar una noche. Pero generalmente los fronterizos vienen a comer, a hacer compras y se van. Se nota una mayor afluencia cuando aumenta el dólar, pero si el dólar baja, se pincha todo otra vez, y en esto se incluye el consumo que hacen en el sector gastronómico y demás. Tiene que quedar sostenido el precio del dólar para que haya una ventaja cambiaria para ellos, porque sino es como que no logra consolidarse esta tendencia. Porque básicamente es un turismo generado principalmente por la diferencia cambiaria”.

Paso fronteriozo Concordia Salto Turismo Uruguay.jpg

El paso de uruguayos a Concordia

En tanto, Adrián Lampazzi, presidente del Centro de Comercio, Industria y Servicios de Concordia (CCISC), opinó que en su localidad la afluencia de visitantes uruguayos “es poco y nada” y afirmó: “Pueden entrar uno más, dos más, 10 más, pero no cambian la ecuación, no se nota, no tiene absolutamente nada que ver con lo que fue en otro momento”.

“Quizá pueda haber algo más de movimiento en los hipermercados, que es donde más va la gente que viene de Uruguay, pero después en el resto de la ciudad no está la demanda que hubo en otro momento”, dijo, y concluyó: “En gastronomía no generan movimiento, mucho menos en hotelería; en ese tipo de cuestiones turísticas no hay nada de consumo de parte de los uruguayos. No solamente acá, sino tampoco en otras ciudades de la región”.