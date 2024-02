Comedores populares advierten que están en emergencia alimentaria

La convocatoria fue realizada por Libres del Sur en conjunto con cocineras y coordinadores de comedores populares que manifiestan haber tenido que reducir al mínimo o interrumpir su actividad por falta de entrega de alimentos. Julián Jarupkin, coordinador provincial de Libres del Sur, dijo a UNO : "Tenemos una realidad y es que hay un 63% de niños que no comen bien todos los días, es un dato real que incluso el gobierno nacional lo expresó en un comunicado de prensa, pero lo cínico e insensible del gobierno de Javier Milei es que no hace nada. La ministra Pettovello, con un tono chocante, pide que se pongan uno por uno para dar ayuda con un bolsón cuando la gente no tiene para pagar el colectivo para llegar a hacerle ese reclamo y la gente que trabaja de a pie no puede perder una mañana en eso" .

Cocineras comedores comunitarios Capital Humano Sandra Pettovello 1.jpg Foto: UNO/Juan Manuel Hernández

La realidad de los comedores en Entre Ríos

Al ser consultado por la realidad que se vive en los comedores comunitarios de la provincia, detalló: "A nivel provincial tenemos 54 merenderos y comedores de Libres del Sur que entrega más de 65.000 viandas mensuales en 16 ciudades y cada vez es más complejo y difícil. Nuestra política siempre es de diálogo con los gobiernos locales y en Paraná no es la excepción. Vamos a tener una reunión con el subsecretario a cargo de merenderos, comedores y ayuda social, por lo que esperamos que el encuentro sea fructífero. Creemos que habrá una respuesta porque son aliados estratégicos y el gobierno de La Libertad Avanza -porque hay que decirle así, no es el gobierno de los argentinos- no ganó ningún municipio y eso se nota porque tienen desconocimiento total de la territorialidad y carecen de cercanía con la gente, que es algo que tenemos las organizaciones y movimientos sociales".

comedores.jpg Cada vez más personas acuden a comedores barriales para poder alimentarse. UNO/Mateo Oviedo.

Por su parte César Folonier, dirigente del espacio Pueblos Libres y coordinador del merendero Los Guerreritos de Villa Sarmiento, comentó a UNO que en los últimos meses la demanda en comedores comunitarios se incrementó y, actualmente, "personas pertenecientes a la clase media asisten a los merenderos y las situaciones de calle incrementaron".

"No nos podemos quedar de brazos cruzados porque es alarmante la situación que se está viviendo", afirmó Folonier y agregó: " No podemos quedar librado a la voluntad de una ministra que no sabe qué es lo que está administrando y que no tiene noción de lo que es vivir en un barrio o lo que es pasar necesidades. La actitud de Sandra Pettovello y esta negación a reunirse con los dirigentes de asociaciones sociales es de un desconocimiento absoluto y falta de voluntad política". En esta línea afirmó que la ministra "no tiene la capacidad para ejercer ese puesto, debería renunciar y asumir una persona más idónea".

Al ser consultado por la realidad del comedor que coordina, indicó: "Actualmente atendemos a 80 chicos a quienes les damos la leche dos veces por semana y esto se cortó a final de año porque la Municipalidad, en esta época, corta la asistencia alimentaria como si los niños en vacaciones no comieran. Por lo tanto, la situación se agravó muchísimo".

"No es un capricho o creencia nuestra de que el Estado nos debe asistir porque lo exigimos, son derechos constitucionales y estamos pidiendo que se cumplan esas garantías que pasan por el derecho al alimento, a la vivienda, a la educación, al trabajo y salario digno", cerró Folonier.

Cocineras comedores comunitarios Capital Humano Sandra Pettovello.jpg Foto: UNO/Juan Manuel Hernández

Celebración por el paso atrás de la Ley Ómnibus

Por otro lado Jarupkin celebró que la Ley Ómnibus fuera devuelta a comisión y consideró: "Festejamos la derrota del gobierno de Milei porque es una ley inconstitucional que iba por todos los derechos de los trabajadores y del pueblo argentino. Iba por los recursos, la riqueza y el laburo que, en lugar de construir, se destruían las bases del poco trabajo que se sostiene".

En consonancia con el dirigente de Libres del Sur, Folonier consideró: "Estamos contentos que se haya retrocedido porque esta ley que quieren imponer va a ir contra los derechos adquiridos de una inmensa masa de la población. Por otro lado, es evidente que la lucha popular tiene una nueva victoria".