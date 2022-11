"Por favor, no nos trate de mentirosos, ya que el Colectivo, en su pluralidad, jamás le faltó el respeto a su persona", precisa el documento, haciendo referencia a las declaraciones que realizó el titular del Instituto de la Obra Social de la Provincia de Entre Ríos (Iosper) en Radio UNER. El Colectivo denunció haber intentado concretar reuniones con Cañete a través de múltiples medios. "Jamás tuvimos respuesta de su parte, para poder comentarle personalmente la realidad que muchos afiliados con Discapacidad no están recibiendo a tiempo sus reintegros, autorizaciones, insumos, etcétera", reclamaron, "si los percibieran, no son los montos que corresponden a lo que abonaron, llegando muchos de ellos a realizar amparos, para obtener los beneficios que se merecen y que por ley están establecidos".

En esta línea, recordaron al titular de la entidad que su deber "es velar por los intereses sanitarios y en todo caso educativos de todos sus afiliados y reconocemos que, efectivamente, no se está cumpliendo".

"Usted asegura que los pagos 'no están demorados' y otras afirmaciones que mucho distan de la realidad que vivimos/viven los afiliados y Prestadores". El Colectivo manifestó, finalmente, que continuarán con acciones de lucha "hasta que se cumplan totalmente y de forma eficiente con las legislaciones vigentes y los derechos de todos y cada uno".

Ante esta situación, el Colectivo se reunió con la Defensoría del Pueblo para indagar en vías legales que den una solución al sector. Además, continúa sin respuesta al petitoria entregado el día 26 de octubre al gobernador, Gustavo Bordet.