Cobros indebidos de compras con tarjeta: lo que más reclaman

No obstante, destacó: “Cuando tienen algún consumo con una tarjeta de crédito que no realizaron, generalmente en el 95% de los casos tenemos buena respuesta de los bancos, pero el consumidor tiene que seguir un procedimiento: desde que recibe el resumen de cuenta, tiene 30 días para hacer el reclamo en el banco. Si no recibe una respuesta favorable, es entonces cuando tiene que hacer la presentación en Defensa al Consumidor”.

En cuanto a las vías para llevar adelante este paso, indicó: “Se puede reclamar por teléfono o a través de las plataformas virtuales de los bancos o las tarjetas. Si no tiene Internet, puede dirigirse acá antes, pero en general en el banco se puede resolver el tema”.

Para evitar este tipo de situaciones en compras presenciales hay provincias que ya tomaron medidas, una de ellas es la que entró en vigencia ayer en Río Negro, donde se aprobó un proyecto para regular la manipulación en el uso de tarjetas de crédito y débito, a los fines de evitar su uso indebido y proteger a los consumidores de bienes y servicios.

Los comercios tienen hasta el 13 de octubre para adaptarse a esta nueva norma. Desde entonces, se prohibirá a los proveedores de servicios o comercios requerir la entrega de tarjetas de débito o crédito a los titulares o adicionales para realizar operaciones. Las tarjetas deben ser manipuladas únicamente por los titulares o usuarios a cuyo nombre se han emitido.

Una medida similar rige en Neuquén desde fines de agosto del año pasado, bajo la ley provincial N° 3318, que establece que los comerciantes que ofrecen la metodología de cobro por sistema de tarjetas no pueden manipularlas, sino que el posnet o dispositivo de cobro debe estar ubicado en un lugar visible que permita su fácil y cómoda utilización de parte del titular de la tarjeta.

Consultada sobre cómo controlar que no haya cobros indebidos, Valín remarcó: “Es muy importante que la gente vea los resúmenes, porque además a veces hay seguros de vida o de otro tipo que se cobran sin el consentimiento de la persona, y eso se puede reclamar, porque para tener un servicio se necesita del consentimiento del consumidor y que esté informado de lo que contrata”.

En tanto, para prevenir el uso indebido de la tarjeta de crédito o de débito de manera online, y evitar otro tipos de situaciones irregulares o de ilícitos, hizo hincapié en realizar operaciones sólo en sitios oficiales. “Siempre hay que fijarse que las páginas sean oficiales y reconocidas. Porque si tienen algún inconveniente y no es una plataforma válida, la verdad nosotros estamos limitados, porque no tenemos adónde notificar. Por eso siempre estamos remarcando que compren a través de plataformas virtuales que sean válidas, que sean páginas oficiales, porque cuando compran por Instagram o por Facebook, por ejemplo, se pueden exponer a páginas que son falsas o a personas que no son proveedores de servicios y no tenemos cómo reclamarles”, sostuvo, y aclaró que en casos de fraudes se deriva a la Policía o se asesora al usuario sobre los pasos para efectuar la denuncia.

Otros reclamos

Otros de los reclamos que se reiteran en Defensa al Consumidor del Municipio son por incumplimientos de las garantías por la compra de electrodomésticos. “Un producto tiene una garantía mínima de seis meses y si se le rompe en ese plazo se lo tienen que arreglar y restituir en las mismas condiciones que se compró. En una segunda instancia, si no se pudo arreglar, le tienen que dar un producto nuevo o devolver el dinero para que compre uno nuevo”, refirió Valín.

Asimismo, aclaró: “La garantía extendida no es obligatoria y si compulsivamente se le impone al cliente, puede hacer el reclamo en el comercio. Cuando la respuesta es negativa o no le contestan, pueden venir a Defensa la Consumidor”.

En tercer término, las presentaciones más frecuentes se deben a distintos inconvenientes por la compra de productos a través de Internet, como por ejemplo, que no llegan en las debidas condiciones. En este sentido, a nivel local se hacen reclamos por inconvenientes con las cadeterías, pero se resuelven con rapidez.

Mayor conciencia

Según analizó Valín, que haya más reclamos tiene que ver, en gran parte, con una mayor difusión de los derechos de los consumidores. En este marco, destacó: “Hay una mayor conciencia sobre la tarea que realiza el organismo. El año pasado nos trasladamos a un lugar más visible, situado en Urquiza 831, donde se atiende de lunes a viernes de 7.30 a 12.30, inclusive durante este receso. Y todos los martes estamos recorriendo distintas plazas de Paraná entre las 10 y las 12.30 para informar sobre estos derechos, dispuestos a brindar información y resolver dudas sobre la adquisición de productos y servicios. El cronograma de dónde estaremos cada semana está expuesto en la Fanpage: Organismo de Defensa al Consumidor Paraná”.

Sobre este punto, la funcionaria comentó que en esta instancia se acerca mucha gente a preguntar. “No realizan tantas denuncias pero sí se asesoran. Eso es lo más importante y lo que queremos remarcar, que se acerquen, que pregunten, porque la única forma de prevenir es conociendo los derechos”, dijo a modo de conclusión, recordando que también se pueden hacer consultas por WhatsApp al +5493435025948.