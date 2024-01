Clínicas y sanatorios piden continuar con la Emergencia Sanitaria

En este marco, Silvia D´Agostino, presidenta de la Asociación de Clínicas de Entre Ríos (ACLER) y del Sanatorio La Entrerriana; Haroldo Cecotto, vicepresidente de ACLER e integrante del Directorio del Sanatorio Adventista del Plata; y Alejandro Beristayn, tesorero de ACLER y miembro del Directorio de la Clínica Modelo, mantuvieron ayer una reunión para analizar la delicada situación atraviesan como prestadores de salud, tras haber emitido en la semana un comunicado en el que la entidad advirtió: “La Emergencia Sanitaria puede salvar al sistema y a los prestadores. Sin Emergencia Sanitaria no habrá prestadores”.

Acerca del pedido para que se prorrogue esta medida, Silvia D´Agostino explicó a UNO: “La Emergencia Sanitaria se declaró en el año 2002 y después permanentemente se fue extendiendo. Por decreto o por ley, se mantuvo vigente durante 21 años, hasta el 31 de diciembre del año pasado. Se iba renovando porque las verdaderas soluciones para el sector no se encontraban”.

Acerca de los alcances de esta iniciativa, señaló: “En esta última etapa la emergencia sanitaria significó, primero, un aporte al sueldo de los trabajadores de salud, que en el último tiempo se llamó Fescas (Fortalecimiento de los Equipos de Salud para la Calidad y la Seguridad), pero tuvo varios otros nombres anteriormente, como ATP (Programa de Asistencia al Trabajo y la Producción); o Repro (El Programa de Recuperación y Sostenimiento Productivo ). Y en este último tramo estaba ligada a un trabajo de calidad en las clínicas y sanatorios de todo el país, que tenían un apoyo, o un objetivo. Además de eso, había una rebaja en las contribuciones patronales y en el impuesto al cheque. Y otra cuestión muy importante es que impedía que la AFIP embargara o llevara a juicio a los sanatorios que tenían deudas con el Fisco; y hay muchos sanatorios chicos a nivel país y de la provincia que están endeudados. Pero todo esto se terminó el 31 de diciembre”, lamentó.

En un contexto de grandes obstáculos para diversos sectores, desde ACLER buscar visibilizar esta problemática que atraviesan como prestadores de salud esenciales, ya que la derogación de la Ley de Emergencia Sanitaria fue incluida entre las recientes modificaciones introducidas al texto de la Ley Ómnibus que el gobierno presentó para su debate en el Congreso. “Queremos hacer un llamado de atención acerca de que realmente es necesaria una emergencia. En el proyecto de ley original que se mandó al Congreso, se incluye derogarla, pero estamos en un escenario de alta inflación, que para nosotros es muy perjudicial, ya que hacemos el gasto un mes, facturamos el mes siguiente y empezamos a cobrar a los 30, 60, o 90 días, y a veces con reclamo para que nos paguen. Cuando cobramos, nuestros costos ya han aumentado exponencialmente; y fundamentalmente, todo lo que tiene un componente importado”.

Clínicas y sanatorios advierten que podría afectarse la atención.jpg Este viernes mantuvieron una reunión los directivos de ACLER para analizar la situación de clínicas y sanatorios.

Sobre este punto, precisó: “Todos los medicamentos tienen un componente importado; los descartables son importados. Y hay cosas que han aumentado más que el dólar”.

Desde ACLER compararon que, mientras el Índice de Precios al Consumidor (IPC) en el último año fue del 211,40%, los costos en salud se incrementaron un 227,70%. Según evaluaron, los productos medicinales, artefactos y equipos para la salud subieron 263,50%; los medicamentos un 300%; el oxígeno medicinal líquido a granel trepó hasta un 382%, y el flete para este insumo aumentó un 400%. En tanto, los incrementos de los aranceles promedios fueron sólo de un 140%. “Muchas insumos son escasos, sin precio o con actualizaciones fuera de control”, indicaron desde la entidad. Frente a este panorama, Cecotto sostuvo: “Hay cosas que no las podemos manejar. Habitualmente uno dice ´los financiadores de la salud son quienes pagan los servicios´. Pero en realidad, desde el punto de vista práctico, quien verdaderamente financia la salud somos las instituciones que prestamos el servicio, que tenemos que comprar los insumos y equipos necesarios para hacerlo, facturamos y después cobramos. O sea, estamos financiando todo el proceso y lo cobramos después, casi a largo plazo, con una inflación que fue deteriorando todo. No hay forma de sostener financieramente estable una institución de esa manera. Ni hablar de los últimos meses, con la devaluación que agravó aún más la situación que históricamente venimos soportando”.

Acto seguido, completó: “Nosotros pagamos los sueldos, los profesionales, todo el gasto de una internación o de un servicio ambulatorio y después, a mediados del mes siguiente, se emite la factura, que con suerte alguno te paga anticipado una parte, pero son los menos”.

Por otra parte, D´Agostino precisó: “Durante todos estos años se han buscado soluciones de fondo, como por ejemplo, el recupero de IVA. Todos los negocios que facturan con IVA, o sea que compran con IVA, lo descargan en la venta. Nosotros no podemos, porque la seguridad social está exenta. Entonces, compramos con IVA, pero sólo le facturamos con IVA a las prepagas, que son un 5% más o menos en el interior del país, o a una ART o a un particular. O sea, que de todo el gasto que hicimos del IVA, recuperamos un 10%. Eso no ocurre con las otras actividades de la economía”.

Asimismo, manifestó: “Ayer en Buenos Aires se reabrió la paritaria del sector, que es un reclamo genuino como el de todos los trabajadores. Pero a nosotros nos agarra en un momento que realmente es muy complicado”.

Ayuda provincial suspendida

También en Entre Ríos quedó sin efecto el 31 de diciembre una tasa subsidiada de energía eléctrica para clínicas y sanatorios, en este caso era otorgada desde hace tiempo por el gobierno provincial, lo que tendrá un fuerte impacto en los costos operativos de una actividad que necesita de este recurso para su funcionamiento. “A nivel provincial tuvimos un subsidio a la energía, que es muy importante, porque somos grandes consumidores de energía, ya que nuestros equipos tienen que ser enfriados permanentemente para trabajar correctamente, como un tomógrafo, rayos y todo lo que sea equipamiento. Pero eso también se terminó el 31 de diciembre. Estamos apelando al gobierno provincial a ver si puede volver a implementarlo”, explicó D´Agostino.

En tanto, Cecotto comentó: Este beneficio fue extendido a los hospitales, porque estaban en la misma circunstancia. Entonces la provincia hizo una excepción con eso, incluyendo privados y hospitales también, que merecidamente lo necesitaban. Ahora las facturas ya están llegando sin excepción”.

“Encima de eso, pagamos impuestos municipales que no tienen en ninguna otra provincia del país”, acotó D´Agostino.

Sobre las gestiones que ya realizaron solicitando apoyo para que el sector pueda seguir funcionando, refirió: “Nos hemos reunido con el ministro de Salud de la provincia (Guillermo Grieve) y con su gabinete. Le hemos planteado todos estos problemas, y también que faltan especialistas de distintos rubros y especialidades. Empezamos una charla y quedamos en que vamos a seguir viéndonos mensualmente o muy cercanamente para ver cómo evoluciona nuestra situación, porque el ámbito público también necesita que las instituciones privadas se mantengan en pie, ya que no puede absorber toda la demanda de salud de la provincia. Entonces tenemos que trabajar juntos”.