En Chajarí practicaron una inédita intervención quirúrgica.

En el hospital Santa Rosa de Chajarí realizaron la primera resección endoscópica de próstata por laparoscopia. UNO charló con el director del nosocomio.

días atrás el hospital Santa Rosa de la ciudad de Chajarí alcanzó un nuevo avance en materia de innovación médica: se concretó la primera resección endoscópica de próstata por vía laparoscópica. Se trata de una técnica mínimamente invasiva que nunca antes se había practicado en el nosocomio y que marca un cambio significativo en la calidad de la atención quirúrgica para la mencionada localidad y también para la región.

La intervención fue realizada por el urólogo Rodrigo Chaparro, un referente con larga trayectoria en la citada ciudad entrerriana, y el profesional se apoyó en la incorporación de una moderna torre de laparoscopía que el hospital adquirió recientemente. Demás está decir que, gracias a esta tecnología, se abre la puerta a procedimientos más seguros, con mejores tiempos de recuperación y un menor riesgo de complicaciones para los pacientes.

Sobre la intervención en Chajarí

UNO dialogó con el director del hospital Santa Rosa, Daniel Benítez, quien brindó detalles acerca de esta intervención, inédita para el mencionado nosocomio.

“Lo que se llevó a cabo en nuestro hospital fue una resección endoscópica de próstata por vía laparoscópica. Esto significa que el paciente es operado a través de un equipo que se conecta a una torre de laparoscopía, se trata de una adquisición reciente del hospital.

—¿Tiene beneficios esta técnica frente a la tradicional?

—Se trata de una cirugía que es mínimamente invasiva, lo que permite al paciente tener menos días de internación, menor riesgo de infección y una recuperación más rápida. De esta manera, en apenas cuatro días el paciente puede recibir el alta y en, alrededor, de 10 días puede estar trabajando nuevamente, por ejemplo.

Enseguida, y sobre el mismo tema, Benítez añadió: “A diferencia de la cirugía convencional, que se denomina a cielo abierto, en este caso no se realizan cortes sobre el abdomen y eso es para destacar también”.

En otro tramo de la entrevista, el director del nosocomio destacó que “el procedimiento fue realizado por el doctor Rodrigo Chaparro, se trata de un médico urólogo con muchos años de trayectoria en la ciudad de Chajarí, que también forma parte del equipo del hospital”.

Y siguió: “No quiero pasar por alto que parte del equipamiento utilizado en la operación pertenece al especialista, que lo acerca al hospital para poder realizar las cirugías. La torre es provista por el nosocomio, pero otros instrumentos los aporta el profesional. Por eso, desde el hospital expresamos un especial agradecimiento al doctor Chaparro por su compromiso.

—¿Cómo logró incorporar esa tecnología el hospital?

—La torre de laparoscopía fue adquirida mediante un sistema de leasing, y hoy ya forma parte del equipamiento propio del hospital. Antes debía alquilarse, pero ahora está disponible para diferentes procedimientos.

—¿Permite realizar otras cirugías?

—Claro que sí, la torre permite hacer intervenciones de vesícula, ginecológicas, por caso cirugías de ovarios o trompas, y en general distintos procedimientos mínimamente invasivos. Todo esto brinda mayor confort y seguridad al paciente.

Ya en el final, Benítez expresó que “las consultas habituales siguen siendo las mismas, pero sí hay mucho interés en esta nueva técnica que incorporamos en el hospital. Es algo novedoso porque hasta ahora se trabajaba principalmente con cirugías abiertas, lógicamente a partir de ahora la idea es continuar en esta línea”.