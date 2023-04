CGE: secundarias de adultos exigen el plan Conectar Igualdad

Un colectivo de directivos, supervisores y administrativos de Escuelas Nocturnas de Jóvenes y Adultos de Paraná reclama al Consejo General de Educación (CGE) ser incorporados al programa Conectar Igualdad, la iniciativa del Gobierno nacional mediante la cual se entregan netbooks a estudiantes y docentes de secundaria de escuela pública, educación especial y de institutos de formación. Aseguraon que aún no recibieron respuestas.

Señalaron que en esa oportunidad fueron recibidos por una funcionaria del área Adultos quien, aseguraron, "comprometió una respuesta y trasmitir de forma inmediata al Presidente del CGE, Martín Müller, la necesaria demanda del sector". Sin embargo, a dos meses de esa entrega, hicieron pública su "desazón por la falta de respuesta de quienes tienen que pregonar por la igualdad de oportunidades para todas las comunidades educativas, sin discriminación alguna".

nocturnas.jpg Sistema. La matrícula de las escuelas de adultos crece cada año. Actualmente hay 40.000 alumnos. Foto UNO/Diego Arias

En otro párrafo, mencionaron su malestar porque no fueron incorporados al programa en ninguna de sus dos etapas en la provincia y remarcaron que "sin computadoras no se puede garantizar el trabajo de carga administrativa diaria que exige el mismo sistema a través del SAGE". Y recordaron que "las escuelas secundarias recibieron dos, las escuelas primarias una como así también las escuelas privadas".

Computadoras y jardines maternales

Esta falta de respuesta para ingresar al programa Conectar Igualdad fue calificada como una discriminación a las Escuelas Secundarias de Jóvenes y Adultos. "Los estudiantes nocturnos no tienen igualdad de derechos porque tienen trayectorias educativas interrumpidas –por motivos varios-; provienen en general de hogares humildes; la herramienta es su teléfono personal que mayormente no contiene datos; las mamás y papás no tienen guarderías para dejar sus hijos y poder estudiar. La brecha de la desigualdad quedó más que demostrada, en adultos, durante la pandemia con la consecuencia de la forzosa deserción, y caída matrícula, restringiendo un derecho humano básico", plantearon en el comunicado enviado a UNO.

Expresaron además que "la incoherencia educativa tiende a ser burda porque dentro de las resoluciones específicas de la modalidad hay materias vinculadas a las tecnologías como por ejemplo TIC (Tecnología de la Información y Comunicación), y entonces cómo garantizar su desarrollo".

"El petitorio al gobierno es que se haga cargo de los equipos informáticos, crear gabinetes en EPJA, ESA, y ESJA, pagar internet o habilitar el piso tecnológico necesario, permitiendo el acceso gratuito a notebook a los estudiantes y docentes", completaron.

Finalmente, desde el Colectivo de Trabajadores por la Ventana recordaron que continnuán exigiendo que se cumpla el artículo 43 de la Ley de Educación de Entre Ríos, que establece que el CGE garantizará en escuelas secundarias de adultos el funcionamiento de jardines maternales.