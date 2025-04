Carolina Gaillard exige que las licitaciones de las rutas 14 y 174 garanticen puestos laborales y seguridad

“ Nos alarma la desidia del gobierno nacional, que no ha previsto quién se hará cargo del mantenimiento y la asistencia en la Autovía 14 y en la ruta que conecta Victoria con Rosario”, sostuvo Gaillard.“Estas rutas quedarán a la buena de Dios, sin garantías mínimas para quienes transiten por ellas”. En ese marco, aclaró que son 500 familias que quedarían sin trabajo: "O sea, están prácticamente desempleados porque no tienen ningún tipo de indemnización por parte de Caminos del Río Uruguay, porque la empresa está en convocatoria de acreedores".

El proyecto cuenta con el acompañamiento de los diputados entrerrianos Blanca Osuna, Tomás Ledesma y Gustavo Bordet, también integrantes del bloque Unión por la Patria. Entre sus objetivos, busca proteger la continuidad laboral de más de 500 familias que dependen de la actual concesionaria, Caminos del Río Uruguay"Hoy, cientos de trabajadores viven con angustia ante la falta de certezas. Exigimos que el nuevo pliego de licitación incorpore la obligación de darles continuidad a los puestos de trabajo en la nueva empresa concesionaria", subrayó.

Asimismo, Gaillard fue muy crítica con la empresa Caminos del Río Uruguay, responsable hasta ahora de la concesión. Señaló que nunca cumplió adecuadamente con las obligaciones de mantenimiento establecidas en el contrato, lo que agrava aún más la situación actual y deja en evidencia la falta de control por parte del Gobierno Nacional.

La diputada también advirtió sobre los riesgos que implica dejar sin mantenimiento a una vía tan transitada. "No queremos que la Autovía 14 vuelva a ser la Ruta de la Muerte. Todos recordamos la cantidad de vidas que se perdieron antes de su transformación. Un proceso licitatorio puede demorar hasta un año, y no podemos permitir que durante ese tiempo no haya cobertura ni asistencia". Además aclaró que Vialidad Nacional no está en condiciones de hacerse cargo del mantenimiento y de la operación, porque "está siendo desmantelada en este momento". Este hecho fue denunciado en comisión, en Diputados.

Finalmente, Gaillard comentó la relevancia estratégica de las rutas afectadas. "Atraviesan Entre Ríos, Corrientes y Misiones, y son clave en la conexión con Brasil y Paraguay. No puede haber indiferencia. El gobierno nacional debe garantizar ya mismo la continuidad del servicio, ya sea mediante Vialidad Nacional, Corredores Viales o el organismo que defina el Gobierno. Lo que no puede hacer es mirar para otro lado", concluyó Gaillard.