Calor extremo: varios distritos decidieron la reducción horaria o la suspensión de clases

Fimpel observó que dentro de los diferentes turnos hay horarios donde las altas temperaturas se hacen sentir con mayor intensidad, por ejemplo a media mañana y después del mediodía. “Hay una infinidad de situaciones, como también los chicos que al mediodía salen de las escuelas en zonas rurales y se van a sus casas, quizás en bicicleta o caminando. Mientras los docentes se trasladan a dedo porque no hay frecuencias de colectivo a todas las localidades del departamento. Sobre la hora del mediodía es muy complicada la situación, con esta ola de calor que no ha parado hace muchos días y se prevén muchos días más. Por eso era advertir la situación a tiempo”, reflexionó.

Por lo pronto, en esta jurisdicción las autoridades notificaron a la Dirección Departamental de Escuelas de las medidas adoptadas para mitigar los efectos de la ola de calor que se vive en el país. Se dispuso el retiro total o parcial de algunos cursos, en coordinación con la comunidad educativa respecto de como se van a desarrollar las actividades durante esos días.

“Hicimos público este reclamo dado que no había respuestas a los planteos, tanto del Consejo General de Educación (CGE) como de la Departamental de Escuelas, de la situación que estaban teniendo algunos de los establecimientos. Por eso hicimos este comunicado, donde pedimos que haya condiciones en las escuelas para que los chicos puedan estar allí, puedan aprender en la presencialidad”, subrayó la representante gremial.

Luego sostuvo que es necesario el consenso para avanzar en adaptaciones al calendario escolar.

Al respecto explicó: “Consideramos que algunos establecimientos no lo tienen y entonces solicitamos el acompañamiento de la Dirección Departamental de Escuelas y del CGE en las decisiones que tome cada escuela, porque el directivo de la escuela es el que sabe cuál es la realidad que están atravesando”.

Sin preparación

Muchos de los testimonios recolectados por UNO, principalmente de dirigentes del arco, remarcaron la falta de preparación de las escuelas en términos edilicios para que el proceso de enseñanza se desarrolle en un contexto seguro y amable para los estudiantes.

La realidad edilicia es un condicionante en las escuelas del departamento Concordia, porque según planteó el gremio de la seccional “las escuelas presentan techos bajos, algunas tienen chapas y no cielo raso, aulas pequeñas y sin la suficiente ventilación, y eso agrava mucho la situación. Y no hay manera de que se le pueda plantear al directivo que esas son condiciones óptimas para generar el acto pedagógico en sí”, le dijo a UNO la secretaria adjunta de Agmer Concordia, María José Chapitel.

Señaló que la mayoría de las escuelas está solicitando la suspensión o la reducción horaria de las clases, un acto administrativo que los equipos directivos canalizan a través de los supervisores según la zona o el nivel. “Es un poco nuevo todo esto del calor que está haciendo en este período: es una situación totalmente válida y es un argumento válido para la suspensión”, aseguró Chapitel.

Si bien las modificaciones se están dando en forma paulatina, y dando respuesta a las necesidades de cada comunidad, la dirigente de Agmer informó que los directivos “están pidiendo la reducción sobre todo en el turno mañana, O en otros casos, la suspensión de clases en el turno tarde. Luego se está haciendo la reducción horaria para el turno noche, porque las condiciones climáticas no son las mismas de mañana que de nochecita, o las que se dan a la tarde-siesta”.

Surge a raíz de las medidas adoptadas que la prioridad es prevenir cualquier riesgo para la salud de la población educativa, aunque luego se analizará como se recuperarán los contenidos ante la suspensión de las clases. “Tenemos que tomar esta situación como extraordinaria, porque nunca nos había pasado tener semejantes temperaturas en este momento. Después se verá como se recuperará, cuáles serán las herramientas pedagógicas para ir avanzando sobre lo que no se de en este momento. Lo concreto es que si estarían en el aula no estarían aprendiendo, los docentes no estarían pudiendo enseñarles y los niños y niñas no podrían estar apropiándose de esos conocimientos. Es una situación extraordinaria, que no sabemos si llega para quedarse o no, y se va a ir viendo día a día”, aseveró.

Resolución 4950

A través de la resolución 4950, en 2018 el Consejo General de Educación (CGE) resolvió aprobar el calendario escolar para todos los niveles y modalidades de la educación, dándole forma así a un documento orientativo para la organización de las tareas de las instituciones del sistema provincial de educación, en lo que respecta a ámbitos académicos y administrativos.

El artículo 5 estipula el ítem suspensión de actividades para una determinada serie de contingencias, entre las que se menciona “factores climáticos, sanitarios, edilicios u otros que impliquen riesgos para el alumnado y personal o configuren una emergencia a nivel local, departamental o regional. Allí se establece que tendrán facultades para disponer de la misma: el equipo directivo o apoderado legal de la institución, cuando afecte solo a su establecimiento; el Director Departamental de Escuelas cuando afecte a establecimientos del departamento”.

Similar panorama es el que atraviesa la ciudad de Paraná en torno a las dificultades que se presentan ante un mes de marzo que comenzó con días tórridos. La seccional local Agmer confirmó que se llevan adelante gestiones con las autoridades departamentales y con los supervisores, “de manera tal que todas aquellas escuelas que solicitan la reducción horaria o la suspensión de clases, lo puedan hacer sin ningún tipo de dificultad. Así se están haciendo”.

El testimonio pertenece al secretario Adjunto de la seccional, Martín Tactagi, que a continuación detalló cómo es tratar de aprender en medio de días agobiantes. “En algunas escuelas le da el sol todo el día se vuelve intolerable el clima pedagógico, o porque faltan algunos ventiladores. Los motivos son variados y los directivos dialogan con los docentes, por lo que solicitan a los supervisores la suspensión. Se le informa y no hay ninguna dificultad. Así se viene llevando adelante en estos últimos tres o cuatro días, donde el calor ha sido más intenso. Estamos respaldados por la 4950 que es la resolución de calendario escolar, entonces a partir de allí se están tomando estas decisiones”, evaluó el dirigente.

El primer planteo

Desde Agmer Conducción Panza Verde, de María Grande, enviaron una nota la secretaria gremial de Agmer, Cristina Miño, para que proponga clases virtuales frente a la ola de calor reinante en la región.

En la nota proponen a los vocales en el CGE la iniciativa de desarrollar una semana de clases virtuales con los alumnos debido a la nueva ola de calor “que agobia a todos en las escuelas, generando riesgos a la salud de la comunidad educativa y haciendo muy difícil -casi imposible- el trabajo pedagógico”.

En un párrafo se indica que los ventiladores no andan, o si andan no dan abasto, y apuntan a la falta de agua en algunas escuelas.

“Proponemos a nuestros compañeros del gremio buscar un acuerdo con el CGE para poder trabajar una semana virtual, desde este martes hasta el viernes. El lunes debería ser el momento de encuentro, definiciones y comunicación de la medida para organizarla a partir del día siguiente. Sabemos que el desarrollo y las oportunidades tecnológicas son desiguales, pero sabemos también que, sin pandemia, nuestros alumnos pueden dedicarse a las actividades en forma individual o grupal, buscando distintas formas y tiempos de acceso al trabajo educativo. Por otro lado, la virtualidad no sería continua, ya que la semana siguiente retornaríamos a las aulas y retomaríamos las actividades para profundizar en forma presencial”.

La propuesta que había surgido hace algunos días, en realidad fue la primera del gremio para poner en agenda no solamente la problemática climática, sino además la realidad de infraestructura en el sistema educativo. “Debe generarse mejores condiciones de trabajo en cada escuela, tanto frente al intenso calor como frente al frío cuando llegue. Hemos naturalizado y está mal que así sea, que haya por ejemplo legisladores nacionales que tienen récord de inasistencia a su tarea política y cuentan con varios aires acondicionados en sus despachos. A ninguna escuela pública y a ningún lugar de servicio y trabajo público debería faltarle lo que necesita. Hace falta más presupuesto e inversiones en ambiente adecuado en cada aula y en cada lugar de trabajo”.

Pueden ir sin guardapolvo

La Dirección Departamental de Escuelas (DDE) del departamento de Victoria, provincia de Entre Ríos, permitió desde la semana pasada a todas las escuelas de esa región disminuir una o dos horas el dictado de clases por turno, y el uso de vestimenta liviana ante la ola de calor que sufre la provincia y esa región del país. En efecto, los alumnos están autorizados a concurrir sin el guardapolvo.

La medida se aplica para cerca de 60 instituciones educativas públicas y privadas, entre escuelas de zonas rurales, urbanas y de islas de Victoria, y de los niveles inicial, primario y secundario.