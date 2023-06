Buscan crear conciencia en alimentos a través sellos negros

Elecciones 2023: los intendentes que van por la reelección y los que no

Ana Paula Vila es presidenta del Colegio de Nutricionistas de Entre Ríos y directora de atención primaria de la Municipalidad de Concordia y al respecto se refirió: “Como resultados se está viendo cómo la industria está intentando modificar algunas fórmulas alimentarias para que sus alimentos, sobre todo los que están destinados a niños, niñas y adolescentes que por ahí son los que realmente nosotros nos preocupan, están cambiando su formulaciones para que esos alimentos no tengan tantas grasas, sal y azúcar, como tenía habitualmente. Ya se ven grandes cambios en la industria. Se ven obviamente cambios en el perfil del consumidor porque se ve el sello, aunque intenten ocultarlo muchas veces. La gente empieza a preguntar qué es lo que está pasando, empieza a ver en alimentos. Lo digo también como mamá más allá de nutricionistas, compraba pensando que eran alimentos portadores de beneficios porque sino no lo vendía y nos encontramos que en realidad son golosinas”, indicó.

Para la profesional es importante también el acompañamiento desde la educación alimentaria nutricional en las escuelas. “Las capacitaciones que se van a dar a todos los docentes, tanto en la provincia como también a nivel nacional. Solo el octógono no alcanza, porque el octógono solo hoy llama la atención, pero dentro de un tiempito nos vamos a familiarizar porque lamentablemente a los chicos todo lo que les gusta tiene sello. Acompañado esto en la educación alimentaria nutricional va a generar mucha educación también”, comentó en LT 15 Radio del Litoral.

Vila resaltó que “la ley no busca evitar que la gente coma, sino que la ley busca informar. Cuando uno le pregunta a alguien, si el salame es saludable tiene clarísimo que no es saludable. La ley está buscando abrir los ojos al consumidor porque la industria promociona alimentos como que fueron saludables a niños y adolescentes y le ponen a Superman en la tapa, le dice que va a ser fuerte como motor, pero en realidad lo que nos está vendiendo es una golosina. Lo que busca la ley es evitar el engaño al consumidor, hay alimentos que nos dicen que son saludables que en realidad no lo son. Aparte está demostrado que la publicidad engañosa manejaba de alguna manera las elecciones de los chicos, está documentado en varios estudios. Además regular la cantidad de nutrientes críticos que se le ponen a esos alimentos”.

Consultada la nutricionista sobre la ley aplicada en productos regionales, respondió: “Los productos regionales tienen otras prórrogas y se van a empezar a observar a partir de agosto de este año. Todo alimento que esté envasado va a llevar una etiqueta”.

Por último, la nutricionista indicó que la ley está vigente en el país, pero en Entre Ríos aún no fue reglamentada. “Hay una serie de prórrogas que pueden tener las industrias hasta agosto de este año que hace difícil la capacidad que tiene el Estado de control de que esto suceda como tiene que suceder. El Colegio de Nutricionistas estamos intentando colaborar con el estado provincial y con las entidades que nos lo solicitan en colaborar, en cuál sería para nosotros la mejor reglamentación posible en la provincia”.