Bordet: "Se piensa en un Presupuesto 2019 ajustado, pero al ajuste lo estamos sintiendo hoy"

A horas de participar de un encuentro de gobernadores con el presidente Mauricio Macri, con el objetivo de cerrar un acuerdo para aprobar el proyecto de Presupuesto 2019, el gobernador Gustavo Bordet indicó que los mandatarios provinciales trabajan para que el Presupuesto "tenga el consenso necesario porque somos parte de un país federal pero no pueden seguir existiendo recortes sobre las provincias", señaló. El mandatario se mostró preocupado por el recorte que ya se aplica hoy en la ejecución del Presupuesto 2018 y sobre el proyecto de Presupuesto para 2019.





"No queremos discutir sólo gastos y recortes a las provincias, sino también ingresos. Seguiremos trabajando en ese sentido porque defendemos los intereses de Entre Ríos", apuntó. "Entendemos que todo gobierno tiene que tener la ley madre, pero hemos perdido el Fondo Federal Solidario, de manera unilateral lo ha dejado sin efecto al gobierno nacional, y se anunció que se elimina el subsidio al transporte. No queremos discutir en el Presupuesto solamente gastos, queremos discutir ingresos porque si por un lado se siguen aplicando recortes a las provincias queremos que por lo menos se garantice que no perdamos recursos", sostuvo Bordet en el marco de su reclamo al gobierno nacional.





"En esta lógica es que se debe lograr un proyecto de presupuesto que pueda tener el consenso que se necesita porque sería una muy mala señal que el gobierno argentino no tenga un presupuesto y esto realmente complicaría aún más a todos los estamentos de gobierno, Nación, provincia y municipios, pero tenemos que encontrar un punto y en esto estamos trabajando", agregó el mandatario. "Nosotros queremos llegar a un consenso porque somos parte de un país federal, de un todo, pero entendemos que no pueden seguir existiendo recortes sobre las provincias que perjudiquen el normal desarrollo de muchas obras. El Fondo Federal Solidario, que se cortó, estaba afectado exclusivamente a Planteo. Bordet y Macri, en 2016 , durante la inauguración de un puente sobre el río Gualeguay. obra pública, es obra que deja de hacer la provincia y que dejan de hacer los municipios", recordó. Y en el mismo sentido señaló que lo que es "más grave es que (esos recursos) se cortan intempestivamente y hay desembolsos que hay que pagar porque las obras están en marcha y tenemos que sacar sí de recursos corrientes y esto complica las estructuras financieras", expresó el gobernador.





"Vemos con mucha preocupación lo que está sucediendo. Hoy estamos teniendo un fuerte ajuste sobre el Presupuesto 2018 en la ejecución, tiene que ver con viviendas que no se están llevando adelante, obra pública que se deja de hacer y tiene que hacer la provincia, como el caso del hospital de Gualeguaychú, que era cofinaciamiento Nación-provincia, y para terminarlo tiene que poner todo el dinero la provincia". En ese sentido, Bordet mencionó lo que sucede con distintos programas sociales y de salud. "No llegan los insumos, las vacunas, los medicamentos, y tenemos que comprarlos desde la provincia. Por ejemplo, para el programa Maternidad e Infancia, lo que era leche en polvo hacía años que esto se había dejado de comprar porque esto se proveía por el programa, pero tuvimos que comprar 40.000 kilos para abastecer nuestros centros de salud. No lo digo a modo de queja, lo digo porque se está pensando en un presupuesto ajustado para 2019 y resulta que el ajuste lo estamos sintiendo hoy en la provincia de Entre Ríos, en 2018", afirmó finalmente el mandatario