Bordet puso en valor el ordenamiento de la provincia

"Siempre insisto con crear políticas públicas que trasciendan gestiones, para no estar empezando y terminando ciclos constantemente que no permiten concretar los objetivos”, agregó el mandatario.

En vísperas del fin de año, Bordet explicó que una vez superada la pandemia hubo que “intensificar la gestión”, y que en ese marco “nos propusimos metas ambiciosas y las cumplimos”.

Destacó los programas creados para subsidiar y garantizar el acceso al crédito de los productores y de las pymes, el financiamiento de la provincia a las industrias entrerrianas para que puedan crear nuevos puestos de trabajo, y el impulso de los comercios entrerrianos a través del programa Billetera Entre Ríos.

Además, habló de los acuerdos salariales que superan a la inflación, que se acordaron con los gremios docentes y estatales, y la extensión del calendario escolar y de la jornada escolar. También resaltó la necesidad de mantener políticas de Estado que trasciendan las gestiones de gobierno.

“Teníamos que llevar un ritmo de obra pública en toda la provincia que sea desarrollado con fluidez, y que podamos concretar las obras que teníamos planificadas pero que no se concretaron por no tener el respaldo presupuestario en otras épocas.

Orden y reactivación

“El presupuesto ordenado que alcanzamos desde hace un par de años nos permitió ejecutar una batería de obras en toda la provincia que, por un lado, satisface necesidades relacionadas con viviendas, escuelas, accesos, rutas y caminos; y por el otro reactivó la industria de la construcción y el empleo a través de la obra pública, que también tuvo su correlato en la obra privada", señaló.

Educación: recuperar el tiempo perdido

Otro de los temas priorizados por el gobernador fue la educación. Recordó que “nos propusimos recuperar mucho tiempo perdido en materia educativa”, y para eso “fijamos un calendario escolar con 190 días hábiles de clases, lo cual lo cumplimos”. “Es la primera vez que la provincia tiene tantos días de clases”, advirtió.

Además, recordó que “en agosto firmamos con el Ministerio de Educación de la Nación un convenio para ampliar una hora más las clases en las escuelas primarias”, y que “el 70 por ciento está cumpliendo este objetivo".

“La extensión de la jornada escolar significa que, a los 190 días de clases se sumaron otros 17 días más”, apuntó, y adelantó que en el ciclo lectivo 2023 “la totalidad de los establecimientos primarios contará con esa hora más de clases”, lo que representará, en todo el año, 38 días más.

Para poder lograr esos objetivos, Bordet puso de relieve "haber acordado una política salarial con las organizaciones gremiales para poder tener un salario que le gane a la inflación, que es el compromiso que había hecho”. También acotó que cuando se conozca el índice inflacionario acumulado anual, a mediados de enero, se ajustará el salario con cinco puntos por encima de la inflación.

Trabajo en el sector privado

También puso en valor el diálogo con los sectores productivos, industriales y comerciales, a partir del cual desde el gobierno elaboró distintos programas que apuntan a subsidiar y promover sus actividades para sostener y crear nuevos puestos de trabajo.

"Con el ordenamiento de las cuentas públicas y el ordenamiento fiscal también fuimos tomando medidas que propendan a favorecer y desarrollar determinados sectores para generar empleo en el sector privado”, explicó.

“Con la UIER que firmamos un convenio que establece que por cada empleo nuevo privado en el sector industrial que se genere, la provincia subsidia con un 85 por ciento equivalente a un salario mínimo vital y móvil”, detalló Bordet y acotó que desde que se implementó la medida en el mes de agosto, se llevan creados 208 empleos nuevos en el sector privado, que es una de las metas que se habían propuesto equiparar el desequilibrio con la Región Centro.

Agregó que también se trabajó en el mismo sentido con los sectores de la producción. Para ello el gobierno subsidió la tasa de interés en distintas líneas de crédito. A eso se suman incentivos que buscan aumentar la competitividad a través de una mejora en la estructura de costos de los productores. Puso como ejemplo los subsidios del 50 por ciento a las tarifas energéticas para el sector arandanero y arrocero, entre otros.

Lograr el desarrollo sostenido de Entre Ríos

Por otra parte, el mandatario dio cuenta de los ejes estratégicos en los que se avanzó en su gestión. Mencionó el sistema integrado de transporte, la trama vial y el desarrollo energético. También señaló que estas son políticas de Estado que deben tener continuidad en el tiempo, más allá de las gestiones de gobierno, para lograr el desarrollo sostenido de Entre Ríos.

“Siempre insisto con crear políticas públicas que trasciendan gestiones, para no estar empezando y terminando ciclos constantemente que no permiten concretar los objetivos”, indicó Bordet.

Sostuvo que “hay ejes sobre los cuales Entre Ríos tiene que trabajar fuertemente, con continuidad en el tiempo”, y enumeró el desarrollo de los puertos, de la infraestructura energética y el mejoramiento de la trama vial de la provincia.

“Primero es importante contar con un sistema portuario integrado, que esté conectado con la red ferroviaria. En esto trabajamos mucho. Cuando comenzamos la gestión no teníamos ningún puerto operativo en Entre Ríos. Hoy tenemos cuatro: La Paz, Diamante, Ibicuy, Concepción del Uruguay, y estos dos últimos están exportando a distintos países del mundo”, recordó.

Además contó que “estamos trabajando en un proyecto para darle a Entre Ríos un desarrollo que apunte a los próximos 50 años”, y destacó la importancia de que “esto se siga en las gestiones futuras, que se planifique la provincia con el tiempo necesario”.

“Lo otro tiene que ver con acelerar el desarrollo y el abastecimiento energético de la provincia, que nos de soberanía e independencia en materia de energía. Hicimos obras eléctricas fundamentales para poder tener este abastecimiento”, resaltó.

También, puso de relieve que “he planteado al gobierno anterior, del que éramos oposición, y al actual en el que somos oficialismo, que Salto Grande tiene y debe ser de los entrerrianos”. “Esto tiene que unirnos a los entrerrianos. No puede ser una bandera para un determinado sector. Tenemos que trabajarlo en conjunto, para que quienes tengan responsabilidades de gobierno en el futuro continúen con este tema”, enfatizó.

También mencionó la decisión tomada hace una semanas atrás de rescindir el contrato de la empresa Gas Nea, “porque claramente no había cumplido y no viene cumpliendo con lo que está establecido”. Explicó: “desde 1998 la provincia invirtió 600 millones de dólares en Gas Nea y del 20 por ciento de acciones nos bajaron al 18 por ciento de acciones. Además, Gas Nea no ha invertido para poder conectar nuevos usuarios. Es decir, hacemos un montón de obras pero Gas Nea, que es quien tiene la distribución y comercialización del gas, que es quien cobra las factura, que es lo único que hace, ni siquiera ha conectado nuevos usuarios”, remarcó.

“El tercer elemento que es muy importante para darle continuidad es la infraestructura vial. Escucho que la oposición reclama que hay atraso en materia vial, y por supuesto que falta mucho. Son obras sumamente caras y con el gobierno de Macri en cuatro años se paralizaron todas las obras que había y no se hizo un solo kilómetro de ruta. Hoy Entre Ríos es la tercera provincia con mayor inversión en obras viales con fondos propios”, detalló Bordet.

“Entre Ríos es una provincia que tiene muchos caminos rurales, donde las cadenas de valor necesitan sacar la producción a través de los caminos. Esto es clave. Y en esto tenemos que tener una política común”, aclaró.

Para finalizar, Bordet sostuvo que “hay que tener una planificación continua, y en esto también estamos trabajando. Pasadas las elecciones hay que hacer un gran acuerdo sobre estos tres ejes y otros más que hay que incorporarlos para poder darle continuidad. A esto es lo que aspiro”.